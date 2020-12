Erstmals wurden in der Stadtgemeinde politische Entscheidungen per Umlaufbeschluss getroffen: Coronabedingt stimmten die Mandatare über einige Themen nicht in der Gemeinderatssitzung, sondern per Mail ab. „Das ist herausfordernd und ein irrer Aufwand für die Verwaltung“, berichtet Bürgermeister Franz Wohlmuth gegenüber der NÖN.

Renate Hinterndorfer Eiszeit im Gemeinderat

Eine öffentliche Diskussion gibt es bei dieser Form der Beschlussfassung nicht. Jeder Stadtpolitiker bekommt die Unterlagen, muss zu den einzelnen Anträgen seine Zustimmung, Enthaltung oder Ablehnung angeben und alles innerhalb einer Frist an die Stadtgemeinde retournieren.

„Das ist eine rein populistische Vorgangsweise“

Schwer verärgert zeigte sich SP-Stadtrat Christof Fischer als er das Ergebnis der Beschlussfassung im Umlaufweg zu sehen bekam. Insgesamt 13 Anträge gab es, zwei davon waren von Fischer. Beim Kindergarten Raipoltenbach soll ein neuer Zaun errichtet werden, im Freizeitzentrum soll auf dem Weg bei den Kabanen eine bessere Beleuchtung installiert werden. Beide Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt: ÖVP und Grüne hatten dagegen gestimmt. „Das ist eine rein populistische Vorgangsweise“, kritisiert der SP-Mandatar. Er werde als Oppositionspolitiker boykottiert, weil die SP-Fraktion beim Voranschlag für 2021 nicht mitgestimmt habe, so Fischer: „Das ist eine Sauerei.“

Seine beiden Projekte, die jeweils etwa 15.000 Euro kosten, seien in der Stadtratsitzung für in Ordnung befunden worden. Für beide Vorhaben wäre das Budget vorhanden gewesen. „Der Zaun beim Kindergarten ist uralt und schon sehr desolat, das ist nicht ungefährlich.“ Dass auch die beiden aus Raipoltenbach stammenden VP-Gemeinderäte gegen den Zaun stimmten, sei besonders ärgerlich, so Fischer.

Bei der Beleuchtung bei den Kabanen sei sogar von VP-Seite der Vorschlag für Solarleuchten gekommen, den er gern aufgegriffen habe, sagt Christof Fischer. „Nicht einmal die Grünen sind für umweltschonende Solarlampen“, wundert er sich.

Dass das Abstimmungsverhalten von VP und Grünen eine „Retourkutsche“ dafür sei, dass die SP beim Voranschlag nicht mitgegangen ist, lassen weder VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth noch sein Vize Paul Mühlbauer (Grüne) gelten. Auch den Vorwurf des Populismus weisen sie zurück.

Abgelehnt: Zaun und Beleuchtung

Dass beim Kindergarten ein Zaun gemacht werden muss, ist für den Ortschef klar. Die Ablehnung des Projekts begründet er so: „Es wurde verabsäumt, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Die Einheimischen wollen mitreden, wie der Zaun bei dem historischen Gebäude ausschaut. Der Ort hat schon Selbstbewusstsein.“

Was sagt der Vizebürgermeister zum Solarleuchten-Projekt? „Wir haben insgesamt eine finanziell angespannte Situation. Da sind 15.000 Euro auch keine Kleinigkeit. Deshalb halten wir die Beleuchtung bei den Kabanen nicht für unbedingt notwendig.“ Im Winter solle ohnehin niemand in den Kabanen wohnen.

Über das Verhalten der Roten in Budgetfragen sei er aber schon enttäuscht, merkt der Grün-Politiker noch an: „Mein persönliches Vertrauen zu Christof Fischer hat gelitten. Ich werde mir die Dinge, die er vorträgt, genauer anschauen.“