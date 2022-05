Tag der Biene: Im Generationenpark Eichgraben wurde gefeiert

Werbung

Der Tag der Biene wurde am 18. Mai im Generationenpark, der auch gleichzeitig ein Bienenpark ist, ausgiebig gefeiert. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Rotary-Club Wienerwald und der Gemeinde. Das Lädchen-Team sorgte für das leibliche Wohl der Besucher. Jolanda Richter und Stephan Wolf bescherten den anwesenden Kindern eine entzückende Lesung aus dem Buch “Wiesenwald – Die abenteuerliche Rettung der Bienenkönigin”. Geschrieben wurde das Buch von Stephan Wolf und illustriert von Jolanda Richter. Geplaudert wurde auch über die Bedeutung von Bienen und anderen Insekten für unser Öko-System und unsere Lebensqualität. In Eichgraben gibt es mittlerweile viele Hobby-Imker und -Imkerinnen. Im Bienenpark gibt es einen Lehrpfad mit viel Wissenswertem zur Biene und einen Schau-Bienenstock, in dem eine Königin mit Ihrem Gefolge bereits Einzug gehalten hat.

