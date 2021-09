„Es ist irrsinnig gut gelaufen“, zieht Stadträtin Maria Rigler nach dem Kultursommer 2021 zufrieden Bilanz. Der Großteil der Veranstaltungen konnte wie geplant im Freien stattfinden. Es habe sich gelohnt, im Innenhof des Gerichts eine Überdachung zu errichten: „Dieser abgeschlossene Raum schafft eine besondere Atmosphäre“, so Rigler.

Außerdem ist es bei schlechterem Wetter weniger kühl und weniger feucht, was auch für Musiker und ihre Instrumente positiv ist. „Im Vorjahr hatten wir nur eine kleine Überdachung, heuer haben wir das gescheit gemacht, und das hat sich ausgezahlt“, freut sich Rigler.

„Die Konzerte haben immer ein anderes Publikum angezogen.“Maria Riglers Bilanz nach den Befürchtungen, dass das Konzertprogramm zu dicht wäre

Das bunt gemischte Programm ist gut angekommen. 2.500 Besucherinnen und Besucher konnten bei 18 verschiedenen Veranstaltungen an 33 Spieltagen begrüßt werden. Theater, Medienkunst, Kino, Konzerte, Kabarett, Lesung und Kinderprogramm wurden geboten.

Den Beginn machte das Stationentheater im Juni, bei dem wegen der großen Nachfrage zwei Zusatztermine eingeschoben wurden. Den Abschluss bildete am vergangenen Wochenende das Sommerkino, bei dem das Wetter nicht mitspielte. „Da hätten wir uns über ein paar mehr Kinofans gefreut, aber in Summe passt es“, so Rigler.

Neben den Komödienspielen im Juli gab es außerdem Ausstellungen, eine Lesung und Kindertheater. Im August wurde eine ganze Reihe von Konzerten geboten.

Befürchtungen, dass das Konzertprogramm zu dicht wäre und man sich gegenseitige Konkurrenz mache, waren umsonst: „Die Konzerte haben immer ein anderes Publikum angezogen“, so Rigler. Das Ziel, dass das Programm nicht nur Neulengbacher anzieht, sondern auch Aufmerksamkeit über Neulengbach hinaus erregt, habe man erreicht: „Wir hatten in Summe eine schöne Breitenwirkung.“

Sicherheitsvorkehrungen seien ohne Murren akzeptiert worden. Was sich die Stadträtin für den nächsten Kultursommer wünscht: „Dass die Bühne noch mehr von regionalen Vereinen genützt wird.“