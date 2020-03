rh Kritik von Alois Heiss gab es zur Anzahl der Stadträte.

Elf Stadträte wären möglich, sieben statt bisher neun Stadträte gibt es jetzt. Der Volkspartei stehen vier Stadträte zu, der Liste Heiss, den Grünen und der SP steht jeweils einer zu. Mit der Reduzierung ist Alois Heiss von der Liste Heiss nicht einverstanden, denn das entspreche nicht dem Wählerwillen, meinte der frühere VP-Vizebürgermeister in der konstituierenden Gemeinderatssitzung. Er zitierte den Artikel 117 Bundesverfassungsgesetz: „Im Gemeinderat vertretene Wahlparteien haben nach Maßgabe ihrer Stärke Anspruch auf Vertretung im Gemeindevorstand.“ Heiss erinnerte an das Ergebnis der Gemeinderatswahl: „43 Prozent hat die ÖVP, 57 Prozent haben die anderen Parteien. Sieben Stadträte können verfassungsrechtlich nicht richtig sein.“ Da würde sich das Ergebnis umdrehen. 11 Stadträte würden dem Gesetzgeber am nächsten kommen. Wenn es nur sieben Stadträte gibt, sei die Abweichung vom Wählerwillen besonders groß, kritisierte Heiss.

Von den anderen Gemeinderäten gab es keine Wortmeldungen. Der Vorschlag von Bürgermeister Franz Wohlmuth, die Anzahl der Mitglieder des Stadtrates mit sieben festzulegen, wurde mehrheitlich angenommen: VP, Grüne und FP stimmten für den Antrag, Liste Heiss, SP und Neos stimmten dagegen.