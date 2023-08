Schiele Festival steigt wieder im Wienerwald

Kunst, Performance, Tanz und Musik stehen am 16. September auf dem Programm, wenn Eva Brenner und ihr Team zum 22. „SCHIELE fest NÖ„ in Form eines künstlerischen Wandertags an zwei Stationen einladen. Der Titel lautet heuer „Das beschädigte Leben - Egon Schieles radikale Körperbilder“.

Der Künstler Egon Schiele, der von 1890 bis 1918 lebte und einige Zeit auch in Neulengbach verbrachte, beschäftigte sich mit Menschen und Erscheinungen am Rand der Gesellschaft – Frauen aus dem Arbeitermilieu, Alte und Kranke, Kinder der „kleinen Leute“ oder Außenseiterfiguren wie Spieler, Zirkusartisten, Tänzerinnen oder Gefangene. „Damit lieferte er Abbilder seiner Zeit, die genauso im Umbruch war wie unsere heute: hier die Welt der Reichen und Schönen, dort jene der Ausgegrenzten, die Schiele oft als Märtyrer verklärte“, heißt es in der Festivalankündigung.

Das Schiele-Fest thematisiert in zeitgenössischer künstlerischer und diskursiver Auseinandersetzung mit Leben, Zeit und Werk Egon Schieles die Sicht von Künstlern und Künstlerinnen und der Gesellschaft auf „beschädigtes Leben“, es widmet sich Menschen und Darstellungen von Menschen im Kontext von Marginalisierung, Ausgrenzung, Beeinträchtigung und Unterdrückung. „Respekt gegenüber anderen Lebensformen und Identitätsentwürfen ist ernst zu nehmen – unter den Bedingungen vollkommener Gleichberechtigung“, hält die künstlerische Leiterin Eva Brenner fest.

Beim Festival wird der Frage nachgegangen, was sich ändern muss, um Ausgrenzung und Diskriminierung zu verhindern. Wie findet der Dialog zwischen Menschen verschiedener Traditionen, Sprachen, Kulturen und Lebensbedingungen statt? Was kann Kunst dafür in der öffentlichen Wahrnehmung leisten?

Geboten werden ein Symposium mit dem Titel „Vom beschädigten Leben zur radikalen Demokratie“, eine Lesung in memoriam Erwin Riess aus Texten des Autors und Behindertenaktivisten, eine Ausstellung von Leo Mayr mit dem Titel „Zufällige Begegnungen“, eine Performance mit dem Titel „Seltsam sind die nächtigen Pfade des Menschen“ und eine audiovisuelle Medienperformance mit Video und Musik von Graf+Zyx.

Leo Mayrs Ausstellung „Zufällige Begegnungen“ ist beim Festival in Neulengbach zu sehen. Foto: Anna Carina Roth, Univ.f.angew.Kunst Wien BK-F

Das Festival beginnt am 16. September um 11 Uhr im Landhaus Peter&Eva in Maria Anzbach und wird am Nachmittag im TANK.3040.AT fortgesetzt und abgeschlossen. Am Sonntag, 17. September ist der Tank3040.AT von 17.00 bis 19.00 Uhr zusätzlich für die Ausstellung geöffnet.

Das Programm: Station 1 – Landhaus Peter&Eva, Maria Anzbach

11 Uhr Empfang/ FrühstückBegrüßung und Einführung Dr. Eva Brenner: 22 Jahre Schiele fest NÖ12 – 15 Uhr Symposium & Diskussion:„Vom beschädigten Leben zur radikalen Demokratie“ Kuratorinnen/Moderation:Eva Brenner/Annemarie Klinger, Beratung:Leander KaiserTeilnehmerinnen und Teilnehmer:Jakob Ludwig Hinkel (Kunsthistoriker, Kurator), Gabriele Michalitsch (Politikwissenschafterin und Ökonomin), Volker Schönwiese (Erziehungswissenschafter, Behindertenaktivist)Lesung in memoriam Erwin Riess aus Texten des Autors und Behindertenaktivisten. Mit RRemi Brandner15 Uhr Lunch, Erfrischungen, Kaffee , Gratis-Transfer nach Neulengbach

STATION 2 – TANK.3040.AT, Neulengbach

16.30 Uhr Ausstellung „Zufällige Begegnungen“ von Leo MayrKurator/Einführung: Leander Kaiser17.15 Uhr „Seltsam sind die nächtlichen Pfade des Menschen“ Performance nach dem Text „Offenbarung und Untergang“ von Georg Trakl. Mit: RRemi Brandner, Evgenia Stavropoulou, Regie: Eva Brenner, Musik:Maja Backović, Film:Erich Heyduck17.45 Uhr Raumgreifende audiovisuelle Medienperformance „Die Stellvertreter – unbekannte Gäste BLUE“, von GRAF+ZYXAb 18,30 Uhr Gemütlicher Ausklang, BüffetEintritt: Freie Spende