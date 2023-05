Gefasste Einbrecher waren auch in der Region aktiv

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich Ermittlungsbereich Diebstahl hatten es bereits im Oktober des Vorjahres auf eine polnische Tätergruppe abgesehen. Sie sollen Einbruchsdiebstähle in Trafiken, Drogeriemärkte und andere Gewerbebetriebe begangen haben.

Für zwei polnische Staatsbürger (57 und 61) klickten im Jänner die Handschellen. Sie konnten nach einem versuchten Einbruch in eine Trafik in Alkoven im Bezirk Eferding (Oberösterreich) auf der Westautobahn im Gemeindegebiet Haag angehalten und vorläufig festgenommen werden. „Bei der anschließenden Personen-, Fahrzeug- und Hausdurchsuchung an der Aufenthaltsadresse der beiden Beschuldigten konnte zahlreiches Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden“, berichtet die Landespolizeidirektion. Außerdem konnte ein im Bezirk St. Pölten-Land wohnhafter polnischer Staatsbürger (54) als weiterer Beschuldigter ausgeforscht werden. Dieser soll das Diebesgut weiterverkauft haben.

Schaden beläuft sich auf rund 225.000 Euro

Insgesamt konnten den beiden festgenommenen Beschuldigten 19 vollendete Einbruchsdiebstähle, zehn versuchte Einbruchsdiebstähle und zwei Fahrraddiebstähle in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich, Burgenland und dem Steiermark in der Zeit von April 2020 bis 21. Jänner 2023, mit einem Gesamtschaden von rund 225.000 Euro zugeordnet werden. Bei ihren Beutezügen hatten sie es vorwiegend auf Tabakwaren und Parfüms abgesehen.

Mehrere Einbrüche in der Region

Auch in der Region schlugen sie mehrmals zu: Im Oktober 2021 sollen sie einen versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Trafik in Pressbaum begangen haben, im November suchten sie ein Kaufhaus in Brand-Laaben heim. Im Oktober 2022 sollen sie einen Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in Wilhelmsburg begangen haben, im Dezember 2022 ließen sie in einer Trafik in Hofstetten-Grünau ihrer kriminellen Ader freien Lauf.

Die beiden Beschuldigten zeigten sich nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt eingeliefert. Der 54-Jährige zeigte sich ebenfalls nicht geständig. Anzeige!

