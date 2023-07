Helga Panagls Einsatz wird in Kirchstetten gewürdigt

Auf einem Plakat am Eingang waren zehn Titel von eigenen Büchern, zahlreiche Beiträge in Anthologien sowie vier Theaterstücken verzeichnet. Schon eine Viertelstunde vor Veranstaltungsbeginn hatte sich der Festsaal der Marktgemeinde mit über 80 Personen – darunter viele Wegbegleiter, Freunde, Autoren und die Spitze der politischen Vertretung der Gemeinde - prall gefüllt, für neu Ankommende wurden die Reihen verdichtet, um Platz für weitere Stühle zu schaffen. Victoria Zimmerl-Panagl, die neu gewählte Obfrau, begrüßte die Gäste, besonders Bürgermeister Josef Friedl und Bürgermeister a.D. Paul Horsak, ihre Mutter und die Ausführenden des Abends: Marina Watteck, Moderatorin des ORF und selbst Autorin, die mit ihrer Stimme schon oftmals als Leserin das Kirchstettner Publikum begeistert hat und auch an diesem Abend Panagls Texte interpretierte, sowie das „Melange Trio Wien“: Klarinettist Winfried Aichner aus Salzburg, Akkordeonistin Bojana Popovicki aus Serbien und Kontrabassistin Elisabeth Sanchez, die ihre Jugend als Lilly Rollenitz in Kirchstetten verbracht und schon mehrmals den Kulturstammtisch bereichert hat. Alle sind Absolventen eines Konzertfachstudiums an der Musikuniversität Graz bzw. Wien. Schwungvoll, präzise und kammermusikalisch liebevoll Details auskostend eröffneten sie mit dem Strausswalzer „Gschichten aus dem Wienerwald“ die Reihe der Darbietungen. Mit Helga Panagls „Burli gschwind, gschwind“, einer lustigen Kurzgeschichte über einen allzu (sprach)gelehrigen Wellensittich (aus Panagls Buch „Lachen hilft (fast immer) öffnete sich ein Blick auf die Zeit, da Tausendblum noch ein eigenes Gemeindeamt und politisch sowie gesellschaftlich andere Verhältnisse hatte. Es folgten unterhaltsame Variationen über „Ein Hund kam in die Küche“ und lyrische Werke aus Panagls Buch „Panoptikum des Lebens; bunt gemischte Lyrik“, „armesünderstuhl“, „Die Sehnsucht nach dem Ypsilon“, und – ernsthafter – „Kirchstetten (2)“, ein historischer Hymnus auf die Heimat der Literatin. Im Wechsel dazu erklangen „Rue la rose“ (in einem Arrangement von Otto Eckelmann), „Belle de jour“ (Karlheinz Krupp) und „Österreich trifft Balkan“, verschiedene Volksweisen, die Elisabeth Sanchez zusammengestellt, arrangiert und stilistisch variiert hatte.

Danach folgte ein Teil, der die Jubilarin komplett überraschte: Bürgermeister Josef Friedl würdigte Helga Panagl als „wichtigen Kulturmotor in der Marktgemeinde“, als „Institution“ und „Mensch mit Herz“ und zählte minutiös ihre Zugehörigkeiten zu verschiedensten Literaturzirkeln, ihre Bücher, Theaterstücke und die Gäste, die sie für die Veranstaltungen des „Kulturstammtisch Kirchstetten“ gewinnen konnte, auf, ebenso die Literaturpreise und zahlreichen Ehrungen durch Bund, Land und Gemeinde, die sie für ihr Wirken erfahren durfte: darunter 2011 die Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Kirchstetten, 2011 die Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und 2017 das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Er schloss: „Kulturelle Angebote machen reich und stärken die Verbindung mit dem eigenen Ort. Wer liest, hat mehr vom Leben; Literatur hält der Zeit den Spiegel vor und baut Brücken zu anderen Kulturen.“ Im Anschluss verlieh er gemäß Gemeinderatsbeschluss Panagl die „Goldene Ehrenbrosche der Marktgemeinde Kirchstetten“, die, wie er ausführte, nur wenigen sehr verdienten Bürgern und Bürgerinnen überreicht wird. Panagl dankte mit bewegten Worten. Auch Paul Horsak ergriff das Wort: Er stellte Panagl in eine Reihe mit dem berühmten britisch-amerikanischen Schriftsteller Wystan Hugh Auden, der in Kirchstetten lebte, würdigte sie für „ihren Verstand, Humor, ihre Weisheit und ihren Witz“ und setzte hinzu: „Lass deine Feder bitte nicht austrocknen“. In Würdigung ihrer zahllosen Verdienste ernannte er sie in seiner Funktion als Obfraustellvertreter des Vereins zur „Ehrenobfrau“.

Nach einem Hinweis auf die nächste Veranstaltung am 13. Oktober schloss Victoria Zimmerl-Panagl den Abend. Als Postludium spielte das Ensemble noch den „Libertango“ von Astor Piazzolla, virtuos, rhythmisch und kraftvoll. Das Publikum bedankte sich mit langanhaltendem Applaus. Danach gab es noch viele Gespräche bei Brötchen, Kuchen und Wein, die Gemeinderätin Grete Maron, Maria Rollenitz und Paul Horsak vorbereitet hatten.