Mit dem Fahrrad um die Welt: Vortrag in Eichgraben

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Zu einem außergewöhnlichen Abend mit einem Multimediavortrag lud der Verein für Kunst Eichgraben am vergangenen Samstag in die Galerie. Der Hausherr Stephan Bruckmeier lud seinen Freund Axel Brümmer ein, der vor der Wende in Deutschland mit seinem Freund Peter Glöckner mit dem Fahrrad von Thüringen aus in fünf Jahren um die ganze Welt fuhr.

Mit diesem Abenteuer riefen sie auch den Staatssicherheitsdienst der DDR auf den Plan. Zurück kamen die beiden nach der Wende. Und eigentlich wurden aus den fünf Jahren letztendlich 30 Jahre Abenteuer, denn die zwei Weltenbummler konnten nicht genug kriegen.

„Besonders wichtig war der Einblick in die Kulturen und die sozialen Verhältnisse auf unserer Erde“, betonte Stephan Bruckmeier nach dem Vortrag. Eindrucksvoll und mit einer ordentlichen Portion Humor berichtete Axel Brümmer über 30 Jahre Abenteuerreisen mit unzähligen interessanten Begegnungen und den Aufbau eines global social networks.

Für die zahlreichen Besucher war es ein Abend und ein Erlebnis der Superlative. Höchste Qualität, wie man sie vom Verein für Kunst und Kultur gewohnt ist. Axel Brümmer macht Bildungs- und Entwicklungspolitische Arbeit, vor allem mit Schülern und einige Male im Jahr Multivisionsvorträge bei besonderen Veranstaltern u.a. um die Flüge in die Projekte von GlobalSocial-network e.V. zu finanzieren.

Infos unter: www.weltsichten.de

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.