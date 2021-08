Impfwillige ab 12 Jahren können im September ohne Voranmeldung eine Corona-Schutzimpfung bekommen. Im Festsaal der Gemeinde wird am 4. und 25. September von 8 bis 13 Uhr geimpft. „Vorgesehen ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer“, informiert Bürgermeister Josef Friedl, der die Aktion von Notruf NÖ koordiniert.

Aktuell haben knapp 65 Prozent der Gemeindebürger in Kirchstetten eine Covid-Teilimpfung, knapp 61 Prozent sind vollimmunisiert. Gemeindearzt René Chahrour hofft, dass möglichst viele Kirchstettnerinnen und Kirchstettner von dem Angebot im September Gebrauch machen und sich impfen lassen: „In der Ordination stelle ich fest, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung der Impfung gegenüber aufgeschlossen sind und sich auch großteils schon haben impfen lassen. Ein Drittel ist abwartend bzw. kritisch. Von diesem einen Drittel möchten wir möglichst viele ins Lager der Geimpften herüberziehen.“

Die Impfung sei nach wie vor die einzige Möglichkeit, sich vor dem heimtückischen Virus zu schützen, so der Arzt: „Wir vergessen schon wieder, dass in den letzten eineinhalb Jahren über 10.000 Menschen verstorben sind.“

In der Ordination des Allgemeinmediziners laufen derzeit die Telefone wegen der Auffrischungsimpfung heiß: „Vor allem viele ältere Menschen, die schon im Winter ihre Grundimmunsierung erhalten haben, wollen eine Auffrischung. Der Termin am 4. September richtet sich aber eindeutig an bisher noch gar nicht geimpfte, zögernde Personen.“

Ältere wollen schon Auffrischung

E-Card, Ausweis und wenn vorhanden Impfpass sind mitzubringen. Impfwillige, die nicht mobil sind, können abgeholt oder daheim geimpft werden.

Auf die Frage, wie die Menschen mit der Deltavariante umgehen, antwortet René Chahrour: „Das ist kaum ein Thema. Die Menschen differenzieren eher nicht zwischen den Mutationen, Corona ist Corona.“

In der Kirchstettener Praxis wurden in den vergangenen Monaten etwa 2.000 Impfungen durchgeführt. „Wir mussten keine einzige schwerwiegende Nebenwirkung feststellen. Außer Schmerzen im Arm, ein Krankheitsgefühl für zwei Tage und erhöhte Temperatur macht die Impfung keine Nebenwirkung“, sagt René Chahrour.