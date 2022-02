Neue Adressen für die Altlengbacher: Hausnummern werden geliefert

Mit 1. März tritt in Altlengbach die Vereinfachung des Adresssystems in Kraft (die NÖN berichtete). Damit bekommen mehr als 1.500 Haushalte neue Hausnummern. Auch neue Straßennamen gibt es zum Teil.

„Die Umstellung ist in vollem Gang“, berichtet Vizebürgermeister Daniel Kosak, der das Projekt gemeinsam mit Gemeinderat Wolfgang Luften steiner und der Gemeindeverwaltung umsetzt.

Lokale Firma als Partner

Die Gemeindemitarbeiter liefern derzeit die ersten Tafeln aus. „Die Kosten für die neuen Tafeln haben wir als Gemeinde übernommen, um die Belastung der Haushalte möglichst gering zu halten“, sagt Kosak.

Rund 800 neue Hausnummern wurden bereits zugestellt. In den nächsten Tagen, jedenfalls vor dem 1. März, sollte jeder Haushalt seine neue Hausnummer bekommen haben.

Produziert wurden die neuen Nummerntafeln in der Gemeinde, nämlich von der Altlengbacher Firma Kahmann-Frilla-Lichtwerbung. „Wir sind froh, dass wir hier einen lokalen, verlässlichen Partner haben, der uns unterstützt“, so Kosak.

Mit der Adressen-Umstellung wird Altlengbach mit 3033 erstmals eine einheitliche Postleitzahl haben. Die zuvor nach Errichtungszeitpunkt vergebenen Hausnummern sorgten oft für Verwirrung. „Rettungskräfte, aber auch Zustelldienste hatten enorme Probleme, die richtigen Häuser zu finden. Es war wichtig, dass wir das nun in Angriff genommen haben“, sagt der Vizebürgermeister.

Um die Umstellung für die Bürger zu erleichtern, stellt die Post in einer Übergangsphase von mehreren Monaten Briefe und Pakete auch noch an die alten Adressbezeichnungen zu. „Unsere Bitte ist aber: Informieren Sie alle, von denen Sie regelmäßig Post erhalten, über ihre neue Adresse“, so Vizebürgermeister Kosak.

