Verkaufshütten in Region Wienerwald sind nach wie vor beliebt

„Speziell in der Coronazeit lief das Geschäft sehr gut, jetzt bemerkt man, dass die Menschen eher aufs Geld schauen und weniger Spezialitäten kaufen und daher der Umsatz ein bisschen weniger ist“, beschreibt Martin Meissl die Situation. Er bietet Wildfleisch auf Bestellung an, das nach Vereinbarung in der Selbstversorgerhütte in Almersberg abgeholt werden kann. „Wild wird generell im Sommer weniger nachgefragt. Im Herbst steigt die Nachfrage nach Fleisch von Wildschwein, Reh & Co. aber wieder.“

„Corona war ein Hype, aber das Geschäft läuft kontinuierlich gut“, berichtet Roman Hickelsberger. Speziell über das gute Feedback seiner Kunden freut er sich: „Leute schätzen die Regionalität und schauen auf die Haltung der Tiere.“ Die Verkaufshütte an der Hauptstraße in Ollersbach zwischen Neulengbach und Kirchstetten ist rund um die Uhr geöffnet. Auch das werde von den Kunden sehr geschätzt, sagt Hickelsberger, der dort Eier, Milch und Honig sowie Erdäpfel, Äpfel, Nudeln und Süßkartoffel zum Verkauf anbietet.

Nur im Sommer sei das Geschäft etwas weniger gut gelaufen, berichtet Johann Gugerell auf die Nachfrage der NÖN, „aber jetzt, wo es saisonal wieder ein großes Angebot gibt, wird wieder sehr gut verkauft.“ In etwa gleich wie zu Coronazeiten. Die „Wienerwaldtheke“ an der B19 in St. Christophen ist jeden Tag von 6.30 Uhr bis etwa 22 Uhr geöffnet. Derzeit findet man darin frische Bio-Erdäpfel in verschiedenen Sorten, Äpfel, Zwiebel, Kürbis und Knoblauch, sowie Apfelsaft. Sein Sohn erweitert das Angebot noch mit verschiedenen Essigsorten.

Johannes Scharl hat seine Verkaufshütte „Gassenbauer Regionales“ vor dem Bauernhof an der Straße zwischen Leitsberg und Neustift-Innermanzing aufgebaut. „In Corona-Zeiten lief das Geschäft etwas besser“, stellt er fest. Die Wertschätzung für Regionalität sei leider etwas verloren gegangen, aber insgesamt sei er mit dem Geschäft sehr zufrieden. Speziell Milch, Käse und Joghurt werden angeboten, und jeden Freitag und Samstag auch Brot, das er gemeinsam mit seiner Mutter Maria frisch bäckt.

„Zu Pandemiezeiten war die Nachfrage nach unseren Produkten ein wenig besser, aber eigentlich läuft der Verkauf kontinuierlich gut“, freut sich Birgit Baumgartner. Und sie freut sich über Stammkunden genauso wie über Kunden, die einfach die Hütte beim Vorbeifahren in Oberndorf entdecken, stehenbleiben und einkaufen. „Zu unserer Hochzeit wurde sogar ein Packerl mit einem Geschenk für uns in die Verkaufshütte gestellt“, freut sich die junge Landwirtin. Auch, dass viele Kunden die Verpackung und Eierkartons wieder zurückbringen, freut sie sehr. „Viele schätzen die Regionalität der Waren und die kurzen Einkaufswege, und für uns ist es sehr praktisch, alles was unser Hof, unser Gemüsegarten und unser Gemüsefeld hergibt, einfach zum Verkauf in der Hütte anzubieten“, erklärt Birgit Baumgartner. So werden aus Eiern frische Nudeln selbst am Hof hergestellt und neben Eiern, Zwiebeln, Kürbissen, Erdäpfeln und Knoblauch sowie Säften und Körben mit einem Sortiment an frischem Gemüse angeboten. „Die allermeisten unserer Kunden sind sehr ehrlich und unsere Hütte ist rund um die Uhr für sie geöffnet“, sagt Baumgartner.

An der Straße zwischen Oberndorf und Rothenbuch, in Gamesreith, hat Johann Hickelsberger seine Verkaufshütte stehen, wo Fertiggerichte wie Krautfleckerl und Sugo neben Geselchtem, Schmalz, Grammelschmalz, Nudeln und Säften angeboten werden. „Es hat sich nichts verändert, das Geschäft ist gleich geblieben wie zu Pandemiezeiten, wir sind sehr zufrieden“, stellt der Landwirt fest.