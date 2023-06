Neulengbach: Gebührenerhöhung wird reduziert

Mit 1. Juli werden Kanal- und Wassergebühren in Neulengbach erhöht. Auf Antrag von SPÖ-Gemeinderätin Julia Drapela wurde jetzt beschlossen, dass bei der Kanalbenützungsgbühr die Erhöhung reduziert wird: Die Hälfte der Erhöhung wird gemeindeseitig nachgelassen. Bei der Abrechnung im vierten Quartal gibt's für die Haushalte eine Gutschrift. Es geht insgesamt um rund 137.000 Euro.

In Vertretung der erkrankten Julia Drapela präsentierte Mario Drapela den Dringlichkeitsantrag in der Sitzung: Die Teuerung in Österreich sei in der breiten Bevölkerung sehr spürbar. Bei der SPÖ zeigt man zwar Verständnis dafür, dass die Gemeinde Gebühren erhöht, aber der Zeitpunkt sei angeichts der allgemeinen Teuerung der falsche. Deswegen wurde der Antrag auf Reduzierung eingebracht. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.