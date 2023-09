Wechsel im Gemeinderat Eichgraben: Franz Kraic hört auf

Gemeinderat Franz Kraic hat sich entschlossen sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen zurück zu legen. Kraic ist seit 2020 mit einem Mandat der Grünen im Gemeinderat. „Ich durfte mit viel Freude und Energie Teil der grünen Fraktion im Gemeinderat sein“, fasst Franz Kraic die letzten Jahre zusammen. Die Marktgemeinde Eichgraben ist seit über 45 Jahren seine Heimat. Er betont, dass es ihm immer ein Anliegen war, seinen Beitrag zur Gestaltung der Gemeinde zu leisten und es ihm eine besondere Freude war, dies in den vergangenen Jahren im Namen der Grünen Eichgraben tun zu können.

Der ehemalige Installateurmeister, der über 30 Jahre sein eigenes Unternehmen leitete, war vor längerer Zeit bereits einige Jahre als VP-Gemeinderat tätig, wobei er auch als Umweltgemeinderat fungierte. Zwischendurch kandidierte er auch einmal für die Bürgerliste GLU (Grünlandsterne Umweltschutz), bevor er zu den Grünen überwechselte. „Bei der letzten Wahl durfte ich Cecilia Thurner vertreten und wurde in den Gemeinderat gewählt. Umso mehr freut es mich, dass sie nun mein Mandat wieder übernimmt“, sagt Kraic. Er selbst wird seine Kraft in nächster Zeit bündeln, um für seine Gesundheit zu kämpfen „Ich werde mich aber weiterhin für unsere Umwelt und für Grüne Ideale einsetzen“, verspricht er. Als begeisterter Fußgänger und Radfahrer war und ist er viel in Eichgraben unterwegs. Franz Kraic ist auch immer wieder als ehrenamtlicher Fahrer mit dem E-Mobil im Einsatz. Viele schätzen ihn als Vogelkenner und Hobbyfotograf. Franz Kraic übergibt sein Mandat im September an die erfahrene Teamkollegin Cecilia Thurner.