Finale beim „Firledrom“ in Maria Anzbach

Der Eichgrabener Manfred Rotheneder geht im nächsten Frühjahr in Pension und sperrt dann sein Lokal "Firlefanz" zu. Damit ist auch Schluss mit der beliebten Sommerparty "Firledrom" in Unter-Oberndorf.

Das letzte Firledrom wurde am Wochenende gefeiert. "Es war ein Wahnsinn. Tolle Stimmung und so viele dankbare Gäste. Das macht den Abschied wirklich schwer“, so Rotheneder. Er verspricht, dass es vor der Schließung des Lokals noch eine große Abschiedsfeier geben wird.

