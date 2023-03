Abschied nach 50 Jahren

Der gelernte Maurer und Schlosser Werner Köhler begann mit 15 Jahren in der Eichgrabener Kampfmannschaft Fußball zu spielen und wurde sogleich dreimal Torschützenkönig, was ihm damals sogar Angebote aus der Österr. Fußball-Bundesliga einbrachte. Nebenbei ging er seiner Arbeit nach, gründete eine Familie und baute ein Haus. Danach schlug er einen anderen Weg ein und machte eine Trainerausbildung und erwarb die österreichische Trainerlizenz. 1980 kehrte er nach Eichgraben zurück und feierte tolle Erfolge. Er wurde Cupsieger, holte den Meistertitel, ebnete den Weg in die NÖ Landesliga, war Platzmeister, engagierte sich im Nachwuchsfußball als Nachwuchsleiter und Trainer, wurde Funktionär und sanierte erfolgreich eine Seniorenmannschaft. Vor 50 Jahren im Jahr 1973 führte ihn sein Weg in den NÖ Fußballverband, wo er bald Obmannstellvertreter und im Jahr 1991 Obmann und später Obmann des NÖ Jugendfußballverbandes wurde. Werner Köhler kennt „König Fußball“ sozusagen in allen Facetten. Als würde das nicht reichen absolvierte Köhler auch eine Ausbildung zum Lehrwart für Hochtouren und zum Bergfüher. Als Berglehrer war er als Ausbildner aktiv und hat viele Touren geführt. Er selbst bestieg auch den Kilimanjaro. Und nebebei hat er sich jahrelang beim Tennisverein Eichgraben engagiert, wo er auch Platzmeister war. Werner Köhler, der in diesen Tagen auch seinen 75. Geburtstag feiert, sagt nun nach 50 Jahren dem NÖ Fußballverband Adieu. Vergangenen Samstag lud er Wegbegleiter, Freunde und Familie zur Abschieds- und Geburtstagsfeier ins Hotel Steinberger. Unter den zahlreichen Ehrengästen war auch der ÖFB Präsident Johann Gartner.

