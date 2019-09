Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht Bürgermeister Martin Michalitsch dem Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister entgegen. Am Mittwoch, 4. September stellt sich sein Wunsch-Nachfolger Georg Ockermüller im Gemeinderat der Wahl zum neuen Bürgermeister.

Als Michalitsch vor zehn Jahren das Amt übernahm, war sein erklärtes Ziel, Eichgraben zur lebenswertesten Gemeinde im Wienerwald zu machen. Ob ihm das gelungen ist? „In Summe ist sehr viel weiter gegangen. Wir leben hier inmitten schöner Natur mit guter Verkehrsanbindung und vielen tollen Menschen“, betont Michalitsch. Projekte wie das Gemeindezentrum, der Zubau beim Feuerwehrhaus, die Erweiterung des Kindergartens und der Schule, das betreubare Wohnen, die Alte Gärtnerei und nicht zuletzt der Straßenbau wurden in seiner Amtszeit umgesetzt.

Elektromobil: Siegeszug durch Österreich

Ganz besonders stolz ist Michalitsch auf das Pionierprojekt ElektroMobil Eichgraben, das von der Wienerwaldgemeinde aus den Siegeszug durch die Nachbargemeinden und ganz Österreich antritt. Auch zu Beginn der Flüchtlingskrise hat die Gemeinde Eichgraben vorbildlich und besonnen agiert. Durch die optimale Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich und seine Kontakte als Landtagsabgeordneter konnte sich die Gemeinde auch immer wieder über Fördergelder freuen, die die Umsetzung der Projekte erleichterten.

„Die tollen Projekte sind ein Teil, aber besonders stolz bin ich auf das gelungene Miteinander im Ort. Das zeigt sich auf der politischen Ebene ebenso wie im gut aufgestellten Gemeindeteam“, freut sich Michalitsch, für den Kommunikation, Information und Bürgernähe drei wichtige Säulen bilden. „Mit dem Gemeindezentrum, in dem die Bibliothek, ein Lokal und Veranstaltungsräume integriert sind, wurde ein lebendiges Zentrum geschaffen, wo auch viele Feste gefeiert werden“, führt er weiter aus. Michalitsch ist begeistert, dass sich bei Festen die Bürger stark einbringen. „Mir ist unglaublich viel Positives entgegengekommen“, fasst er die schönen Momente zusammen.

Die negativen Erlebnisse während seiner Amtszeit hat er gleich aus seinem Gedächtnis gestrichen. Dazu zählt unter anderen die Schließung der Polizeiinspektion in Eichgraben. „Für die Polizei war es verwaltungstechnisch ein positiver Schritt. Unsere Polizei ist nach wie vor im Ort sehr präsent und schnell zur Stelle, wenn was passiert. Auch im Gemeindezentrum gibt es regelmäßige Sprechstunden der Polizei“, so Michalitsch.

Zu seinen Zukunftsplänen sagt der Politiker nur so viel: „Ich will das, was ich mache gut machen. Der Bezirk ist größer geworden, nun kann ich mich wieder verstärkt dieser Tätigkeit widmen. Und natürlich auch meiner Familie.“ Er betont, dass er eine wunderschöne Zeit mit vielen, schönen Momente hatte, auf die er stolz ist. „Dennoch stimmt mich das bevorstehende Ende meiner Amtszeit als Bürgermeister ein bisschen wehmütig. Aber ich bin ja nach wir vor präsent und stehe für Anliegen zur Verfügung.“ Als Landtagsabgeordneter und einfacher Gemeinderat sieht Michalitsch nun einer etwas ruhigeren Zeit entgegen.