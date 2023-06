„Der kleine Prinz“ begeisterte in Neulengbach

Doris Zöchling, die Klassenlehrerin der 4a, lud vergangene Woche die Eltern, Freunde und Verwandten ihrer „Kinder“ zu einem Vorführabend in die Volksschule ein. Nach einer mehrjährigen Pause, die der Pandemie geschuldet war, knüpfte sie damit an eine lange Reihe von Darbietungen des Schulchores und Klassenchören oder szenischen Aufführungen wieetwa Krippenspielen an, die die engagierte und kunstbegeisterte Pädagogin im Laufe ihres Wirkens federführend gestaltete. Diesmal standen eine szenische Aufführung der Erzählung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exypéry, eine kind- und zeitgemäß adaptierte Form von zwei Gedichten Goethes sowie die Präsentation von Zeichnungen, die bei einem Lehrausgang in der Albertina entstanden waren, auf dem Programm.

Doris Zöchling überreichte an Hilde Zwettler, die mit für die Organisation des Nachmittages gesorgt hatte, Blumen. Foto: Monika Dietl

Jonas, Alexander, Nelio, Elias und Oliver waren mit Begeisterung dabei. Foto: Monika Dietl

Lina, Alina, Lina und Nejla genosen den tollen Schulnachmittag. Foto: Monika Dietl