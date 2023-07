Ferienspiel Maria Anzbach: Wissenswertes über Bienen und Kräuter

Abwechslung in den Ferien bietet das Ferienspiel der Gemeinde Maria Anzbach. So lud die Ortsgruppe der Imker Maria Anzbach in den Garten der Familie Widler ein, um mit den Kindern in die Welt der Bienen und der Imkerei einzutauchen. Auch die Imker Familie Erni und Hermann Kohl aus Sichelbach haben die Kinder im Rahmen des Ferienspiels eingeladen, um ihnen einige interessante Informationen über die Nützlinge zu geben.

Außerdem besuchten die Kinder die Apotheke in Maria Anzbach. Dort hatten sie die Gelegenheit, selbst eine Creme zu kreieren und abzufüllen, bevor sie in den Kräutergarten gingen, wo sie über die richtige Anwendung er Kräuterpflanzen und ihre Wirkung aufgeklärt wurden.