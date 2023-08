Kirchstettnerin präsentiert ihr neues Buch „Malus“

„Malus“ ist der Titel des jüngsten Werks von Simone Hirth. Die Autorin nimmt Adam und Eva als Ausgangspunkt für eine Parabel, die in der Gegenwart landet. „Ich habe aus Interesse die Bibel gelesen und festgestellt, dass es schon zu Beginn der Menschheit ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau gibt. Eva wird als Schuldige bezeichnet. Ich habe mich gefragt, wie Adam und Eva in der Jetzt-Zeit miteinander umgehen würden. Wie würde es ihnen nach der Vertreibung aus dem Paradies gehen? Wie würden sie leben? Und ich habe auch hinterfragt, ob das Paradies überhaupt so paradiesisch war“, erzählt die Autorin im NÖN-Gespräch.

Viele Themen spielen in das Buch hinein: Flucht, Trennung, Arbeitslosigkeit, Scheidung, selbstbestimmtes Leben, patriarchale Strukturen, Feminismus. Auch eine Bücherei spielt eine zentrale Rolle, merkt Simone Hirth an, die selbst in der Kirchstettener Gemeindebibliothek tätig ist. Ein gutes Jahr hat Simone Hirth an dem Roman geschrieben. Nur mit ihrer Lektorin und einer Freundin hat sie über ihre Arbeit gesprochen. Im Winter wurde das Buch fertig, Mitte August erscheint es im Verlag Kremayr & Scheriau. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag sei sehr gut, freut sich die Schriftstellerin.

Simone Hirth stammt aus Deutschland und hat in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut studiert. Sie lebt seit einigen Jahren als freischaffende Autorin in Kirchstetten und hat für ihre Werke schon einige Preise und Stipendien bekommen.

Ihr neues Werk „Malus“ wird am 28. August bei einer Lesung in Wien erstmals vorgestellt. Die erste Präsentation in Niederösterreich findet in Kirchstetten statt. Termin: Freitag, 15. September, 19.30 Uhr.