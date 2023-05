Störche sind in der Region Wienerwald gelandet

„Ich habe heute in der Früh ein Storchenpaar bei uns auf der Wiese hinter dem Haus gesichtet“, berichtete Brigitte Platzer, und sie meinte, das wäre doch etwas für die NÖN. Die Audorferin hat die Adebare über mehrere Stunden lang, immer wieder gesichtet, und sie freute sich über diesen doch recht seltenen Besuch der Tiere im Laabental.

Fast zeitgleich berichtete auch Josefa Matzinger über eine Sichtung eines Adebars nahe ihrem Hof in Klein-Hart bei St. Christophen. „Ich war gerade im Garten, da huschte ein Rehbock an mir vorbei“, erzählt sie die tierische Begegnung, die sie aufgrund der Schneligkeit des Wildes aber nicht aufs Smartphone brachte. „Gerade da sah ich, dass es sich ein Storch in unserem Garten gemütlich gemacht hat“, schildert die St. Christophenerin. Klar, dass es mehrere Fotos von diesem seltenen Besuch gibt.

