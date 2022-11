Adventzauber in Neulengbach

An drei Tagen findet heuer in Neulengbach ein Adventmarkt statt. „Wir können keine Standler mehr nehmen“, informiert Stadträtin Maria Rigler.

Der „Adventzauber“ wird am Freitag, 2. Dezember um 16 Uhr eröffnet und ist am Samstag von 16 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Kirchenplatz, im Lengenbacher Saal, im Stadtkeller und im Rathaus gibt es Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und regionale Köstlichkeiten. „Man kann einen Rundgang machen, es wird eine Einbahnregelung geben“, informiert Stadträtin Maria Rigler.

Der Adventzauber findet im Rahmen des stimmungsvollen Advent statt, der von 19. November bis 24. Dezember ein buntes Programm mit Ausstellungen, Lesungen, Theateraufführungen, Kutschenfahrten und Kinderaktionen bietet. Die Vorbereitungen sind zum Großteil abgeschlossen.

Energiesparen ist im heurigen Advent in Neulengbach ein Thema, sagt Maria Rigler: „Wir sind am Überlegen, wie wir die Beleuchtung gestalten.“ Bei der Weihnachtsbeleuchtung kann nicht gespart werden: Sie ist fix mit der Straßenbeleuchtung verbunden.

