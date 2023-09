„Gruppenpraxis Neulengbach“ kann 2024 starten

„Es gibt einen großen Bedarf. Wir wollen das Angebot breiter aufstellen und mehr verschiedene Leistungen anbieten“, sagt die Neulengbacher Allgemeinmedizinerin Alexandra Leder. Sie ist seit dem Jahr 2010 in Neulengbach als praktische Ärztin tätig. Gemeinsam mit Verena Schaubschläger, die im Vorjahr als ihre Stellvertreterin begonnen hat, wird sie eine Gruppenpraxis eröffnen. Gestartet wird im Jänner 2024 am jetzigen Standort in der Wiener Straße 9. Ab Anfang 2025 soll die Gruppenpraxis im neuen Haus gegenüber der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Betrieb sein. Dort wird wie berichtet ein neuer Kindergarten mit Räumlichkeiten für eine Arztpraxis errichtet.

Wo jetzt ein großes Loch ist, entsteht der neue Kindergarten mit den Räumlichkeiten für die Gruppenpraxis Neulengbach. Foto: Hinterndorfer

„Für uns ist das ein kleiner Meilenstein. Diese Lösung ist für die Neulengbacher Patienten die beste“, freut sich Jürgen Rummel. Seit er als Bürgermeister im Amt ist, bemüht er sich um eine Ausweitung des hausärztlichen Betreuungsangebots. Viele Gespräche mit Vertretern von Ärztekammer, Gebietskrankenkasse und Land wurden geführt. Die ersten Pläne, ein Primärversorgungszentrum nach Neulengbach zu bekommen, konnten nicht umgesetzt werden. Damit konnten sich die Ärzte nicht anfreunden. Alexandra Leder betont: „Wir wollen kein Ambulanzbetrieb sein. Uns ist ein persönliches Verhältnis zu den Patienten wichtig. Unser Anliegen ist eine Familienmedizin.“ Es sei der Wunsch der Patientinnen und Patienten, einen Ansprachpartner zu haben.

Also kam die Gruppenpraxis ins Spiel. Alexandra Leder stellte einen Antrag für die Errichtung einer solchen Praxis. Die Ärztekammer befürwortete das Projekt. Die Einzelpraxis wurde von der Gebietskrankenkasse als Gruppenpraxis ausgeschrieben. Nach einem Hearing in der Vorwoche ist es fix: Die Gruppenpraxis von Alexandra Leder und Verena Schaubschläger in Neulengbach wird bewilligt.

Die hausärztliche Versorgung ist den beiden Ärztinnen sehr wichtig. Auch die Zusammenarbeit mit der Schmerzambulanz und dem Palliativ-Team des Klinikums St. Pölten sei wesentlich. In der künftigen Gruppenpraxis werden die Öffnungszeiten erweitert. „Zu zweit können wir uns mehr Zeit für die Patienten nehmen“, freut sich Alexandra Leder. Und in den neuen Räumlichkeiten werde man wesentlich mehr Möglichkeiten für die ärztliche Versorgung haben, ergänzt Verena Schaubschläger. So soll zum Beispiel ein Diabetesprogramm angeboten werden. Auch mehr Vorsorgeuntersuchungen werden am neuen Standort möglich sein.

Bürgermeister Jürgen Rummel ist jedenfalls erleichtert, dass die Gruppenpraxis bald Realität ist: „Der Weg war steinig. Für Gemeinden ist die ärztliche Versorgung eine enorme Herausforderung, obwohl sie dafür gar nicht zuständig sind. Als Bürgermeister hängt man ziemlich in der Luft. Der Apparat funktioniert nicht, die Gemeinden müssen es auslöffeln.“