Kassenstellen in der Region Wienerwald wieder besetzt

Werbung

Dass die Nachbesetzung von Kassenstellen nicht einfach ist, hat sich in der Region Wienerwald heuer gezeigt, nachdem die Ärzte Karl Tenora und Herbert Fohringer in Pension gegangen waren. Die Zahl der Bewerbungen war „überschaubar“.

In Maria Anzbach war die Kassenstelle für Allgemeinmedizin ein halbes Jahr nicht besetzt. Veronika Steirer eröffnete im Juli ihre neue Ordination im ehemaligen Raiffeisenbank-Gebäude. In Neulengbach dauerte es drei Monate, bis die bestehende Ordination von Herbert Fohringer wieder in Betrieb ging: Neue Ärztin in Neulengbach ist Kerstin Kretschmann.

In Asperhofen, wo Hausarzt Günther Schrefl Anfang April in Pension geht, könnte ein nahtloser Übergang gelingen, es gibt eine Bewerbung bei der Ärztekammer.

Suche nach Kinderarzt

Schon lange gesucht wird im Bezirk St. Pölten ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin. Die Kassenstelle ist seit mehreren Jahren unbesetzt. Hier könnte sich eine Lösung in Purkersdorf abzeichnen. „Es gibt nun grundsätzlich interessierte Kinderfachärztinnen, die sich zwar nicht bewerben, aber dort tätig werden wollen“, so die Information der Ärztekammer für Niederösterreich.

Um dies im Rahmen einer „Außenstelle eines Primärversorgungszentrums“ machen zu können, bräuchte es einen Modus, den es derzeit nicht gibt. Aktuell laufen laut Ärztekammer Detailgespräche: „Wenn es zu einer abschließenden Einigung kommt, wäre ein Beginn frühestens mit 1. April 2023 möglich“, informiert Sigrid Ofner.

Notarzt-Besetzung funktioniert

Einen Mangel an Notärztinnen und Notärzten gibt es in der Region Wienerwald nicht. „Derzeit funktioniert die Besetzung der Notarztdienste beim Roten Kreuz Neulengbach reibungslos“, sagt Daniel Rauchecker von der Neulengbacher Bezirksstelle des Roten Kreuzes auf Anfrage der Neulengbacher NÖN.

Neue Kassenärztinnen in der Region Wienerwald sind Veronika Steirer in Maria Anzbach und Kerstin Kretschmann in Neulengbach. Foto: Foto Archiv/Riedl, Hinterndorfer

Lediglich wenige Stunden könnten aufgrund kurzfristiger Ausfälle – zum Beispiel bei Krankheit eines Arztes– nicht sofort nachbesetzt werden. Niederösterreich weit betrachtet liege die Besetzungsquote bei den Notärzten inklusive aller Nacht-, Wochen- und Feiertagsdienste bei 98 Prozent: „Das ist österreichweit gesehen ein ausgezeichneter Wert, den wir auch der Bereitschaft der NÖ Notärztinnen und Notärzte, aber auch den Dienstführenden verdanken“, so Rauchecker.

Der Bezirksstellenleiter-Stellvertreter merkt aber an, dass auch am Roten Kreuz die öffentlich geführte Diskussion über eine künftig eventuell schwieriger werdende Situation im Notarztbereich nicht vorbeigeht. „Deshalb versucht das Rote Kreuz Niederösterreich mit innovativen Projekten die Effizienz im Notarztwesen zu stärken. Eines dieser Projekte, das derzeit gerade die größten Erfolgsaussichten verspricht, ist der Telenotarzt, der sich mittlerweile im erweiterten Pilotstadium befindet“, sagt Daniel Rauchecker.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.