Neuer Kassenarzt in Brand-Laaben hat Ordination eröffnet

Mit Ende September hat der Allgemeinmediziner Martin Ruzicka seine ärztliche Tätigkeit in Laaben beendet, Sein Nachfolger ist Stephan Nedwed. Er hat das Studium der Medizin an der Medizinischen Universität Wien absolviert und ist ein erfahrener Arzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzausbildungen in Schmerztherapie, Akupunktur, Notfallmedizin und Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM).

Bürgermeister Hermann Katzensteiner begrüßte den neuen Kassenarzt in seiner neuen Ordination in Laaben. Ab sofort ist die neue Ordination im ehemaligen Hotel zur Post in Laaben 33, Tür Nummer 40, geöffnet. Der Eingang befindet sich bei der früheren Laabenbachstube. Es gibt weiterhin eine Hausapotheke. Die Ordination ist unter der Telefonnummer 02774/29396 erreichbar.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ersucht das Team von Stephan Nedweg um vorherige Terminvereinbarung. Die Ordinationsöffnungszeiten sind: Montag 8 bis13 Uhr, Mittwoch 14 bís19 Uhr, Donnerstag 8 bis 13 Uhr und Freitag ebenfalls von 8-13 Uhr.

Durch die neuen Räumlichkeiten und die personelle Erweiterung können mehr medizinische Leistungen angeboten werden: Versorgung akuter und chronischer Wunden, Infusionen, Akupunktur, Akutlabor (Entzündungsparameter mittels Fingerstich), Kinderbehandlung, Langzeit-Betreuungsprogramm für Diabetiker und Diabetikerinnen. Weiterhin angeboten werden Vorsorgeuntersuchungen, Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Impfungen, EKG, Blutabnahme.