Helga Maralik: 80 Jahre und kein bisschen leise

Helga Maralik und Karin Biedermann stießen auf ihre Geburtstage an. Foto: Stoiser, Andrea Stoiser

Die Umweltaktivistin Helga Maralik ist allseits bekannt. Sei es als Mitglied des Vereins Umweltschutz Eichgraben, als langjährige Gemeinderätin der Bürgerliste Grünlandsterne Umweltschutz, oder als Vorsitzende der wöchentlichen „Eierkonferenz“ am Weiserhof. Am 20. März feierte sie ihren 80. Geburtstag.

Helga und Josef Maralik betreiben seit 1999 die Landwirtschaft am Weiserhof im Zentrum von Eichgraben, wo auch jede Menge Hühner leben. Jeden Samstagvormittag kommen Freunde, Bekannte und Mitstreiter zum Weiserhof, um sich Eier abzuholen. Natürlich wird dann in der Bauernstube getratscht und politisiert. Es werden Gedanken ausgetauscht und Pläne geschmiedet, wobei der Landschafts- und Naturschutz dabei immer im Vordergrund steht. Denn nicht nur in der Gemeindestube wird Politik oder gemacht, oft auch bei der sogenannten „Eierkonferenz“ im Weiserhof. Der jahrzehntelange Einsatz von Helga Maralik, die auch mit 80 noch nicht leise ist, wenn es um wichtige Themen wie die Erhaltung eines naturnahen Lebensraumes geht, hat in der Marktgemeinde Eichgraben jedenfalls seine Spuren hinterlassen. Vergangenen Samstag wurde die Jubilarin von Karin Biedermann, die an diesem Tag ihren 66. Geburtstag feierte, mit einer Geburtstagstafel zum 80er überrascht. Auch Bürgermeister Georg Ockermüller besuchte die „Eierkonferenz“ und überbrachte seine Glückwünsche.

