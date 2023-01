Mit Josefa Widmann durch das Parlament

„Momentan ist es ein bisschen heftig“, lacht Josefa Widmann. Die Neulengbacherin ist zertifizierte Parlamentsführerin und hat die feierliche Eröffnung des sanierten Hauses am Ring sowie die Tage der offenen Tür am Wochenende miterlebt. Nach fünf Jahren Umbau und Sanierung konnte das Parlamentsgebäude besichtigt werden. „Der Andrang war sehr groß“, berichtet die Führerin.

Josefa Widmann wollte nach ihrer Pensionierung als Direktorin der Europa-Mittelschule in Pyhra im Jahr 2019 nicht untätig sein. „Ich wollte etwas tun, was mich geistig ein bisschen fordert.“ Sie hat die Zertifizierungsprüfung als Parlamentsführerin absolviert und bereits zahlreiche Führungen in der Hofburg, die als Ausweichquartier für das Parlament diente, durchgeführt.

Auch Baustellenführungen im Parlament hat sie gemacht. Und jetzt führt die frühere ÖVP-Gemeinderätin Gäste durch das fertig sanierte Haus und informiert sie über Architektur, Geschichte und die Neuerungen.

„Gezeigt wird das neue Besucherzentrum, das sehr großzügig geworden ist“, erzählt Josefa Widmann. Auf 1.500 Quadratmetern, direkt unter der Säulenhalle gelegen, gibt das Besucherzentrum Einblicke in die Geschichte der Demokratie in Österreich, informiert über den Werdegang von Gesetzen sowie die Abläufe im Parlament und thematisiert das Zusammenspiel von Demokratie und Medien. Auch die Säulenhalle selbst, das Vestibül, der historische Sitzungssaal, der Bundesratssaal, Bundesrats- und Nationalratssaal und Empfangssalon können bei den Führungen besichtigt werden.

Maximal 30 Personen in einer Gruppe werden durch das Haus begleitet. Josefa Widmann hält Führungen in deutscher und englischer Sprache. Zwei- bis dreimal pro Woche ist sie im Einsatz. „Es ist etwas total anderes, und es macht mir großen Spaß“, so die pensionierte Schuldirektorin, die auch an der pädagogischen Hochschule und im EU-Bereich gearbeitet hat.

