Sommerpause? Nicht bei den Neulengbacher Senioren

Die Senioren Neulengbach-St. Christophen sind eine sehr aktive Gruppe. Auch im Sommer werden Aktivitäten organisiert. So waren kürzlich 49 Seniorinnen und Senioren mit ihrer Reiseleiterin Liese Böswarth beim Sommer-Theater in Weitra im Waldviertel. Nach dem Mittagessen auf der „Schwarzalm“ in Zwettl ging es nach Weitra ins berühmte Schloss, wo im überdachten Innenhof Ralph Benatzkys „Weißes Rössel“ gezeigt wurde.

Auch eine Theaterfahrt stand auf dem Programm. Foto: Senioren

Auch sportliche Aktivitäten finden regelmäßig statt. 23 Senioren aus Neulengbach- St. Christophen wanderten von der Steinwandklamm über das Türkenloch zu den Myrafällen und zurück zum Ausgangspunkt, wo nach der vierstündigen Wanderung im Gasthaus Reischer ein wohlverdientes Mittagessen genossen wurde.

Und es geht munter weiter: 8. August Plauderkaffee beim Monatstreffen im Gasthaus Lazelberger St. Christophen. 16. August, Tagesfahrt nach Klosterneuburg mit Stiftsführung und Sektkellerei Inführ. 18. August Teilnahme am Landesenioren-Wandertag in Euratsfeld. 23. August Radausfahrt. 1. September Vollmondwanderung zum Schutzhaus am Buchberg.