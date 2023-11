Österreichs jüngste Krimi-Autorin kommt aus Neulengbach

Sie ist - derzeit noch - 15 Jahre alt und schreibt schon an ihrem zweiten Buch. Aline Tosch aus Neulengbach ist Österreichs jüngste Krimi-Autorin. Ihr erster Thriller „Blauäugig in Paris“ ist heuer erschienen. Geschrieben hat sie das Werk aber nicht, wie man annehmen könnte, auf einem Laptop, sondern auf der Schreibmaschine. „Ich habe mir eine zu Weihnachten gewünscht, einfach, weil mich das Gerät fasziniert und ich mag auch das Geräsch beim Schreiben“, erzählt Aline Tosch. Und da man auf der Schreibmaschine auch nur schwer etwas löschen kann, „hatte ich auch mehr Zeit darüber nachzudenken, was ich schreibe“. Dass ihr erster Thriller in Paris spielt war für die 15-jährige Schülerin, die das Sacre Coeur in Pressbaum besucht, schnell klar. „Ich habe in der Schule als Fremdsprache Französisch gewählt und mich in die Sprache verliebt.“ Auch Paris hat sie schon besucht und war von der Stadt begeistert. „Viele Ideen sind direkt an den Schauplätzen vor Ort entstanden“, berichtet die Neulengbacherin, die sich schon immer für Krimis und Thriller ineteressiert hat. „Mir gefallen Geschichten mit vielen Verstrickungen, bei denen man sich zu Beginn nicht auskennt und keine Vermutung hat, wie sie enden.“

Ein Jahr hat sie an ihrem ersten Buch geschrieben. Zeit dafür findet sie immer. „Am Wochenende zum Beispiel oder in den Ferien und, wenn ich für die Schule nichts lernen muss.“ Ein Viertel ihres zweiten Buches ist auch schon fertig. „Es spielt in Asien, ich war schon sehr oft dort und das Land hat mich inspiriert“, so Tosch, die auch verrät, dass die handelden Personen vom ersten Teil auch wieder vorkommen. „Man kann die Bücher aber unabhängig voneinander lesen“, ergänzt die 15-Jährige, die diesmal aber auf dem Laptop schreibt, „das geht dann doch schneller“, lacht sie. Erscheinen wird das neue Werk dann voraussichtlich Mitte des nächsten Jahres.

Damit legt die Autorin ein ordentliches Tempo vor - aber ihr großes Vorbild ist ja schließlich auch niemand Geringerer als Thomas Brezina und der hat immerhin 600 Bücher verfasst. Zwei Mal hat sie ihn schon getroffen und ihm auch ein Exemplar ihres Buches gegeben. „Thomas Brezina hat mich von Kindheit an inspiriert, vor allem die Knickerbocker Bande und Tom Turbo habe ich gerne gelesen.“ Und er hat sie auch in ihrem Weg als Autorin bestärkt, nach ihrem Schulabschluss in Pressbaum will sie sich jedenfalls aufs Schreiben fokussieren, aber auch eine Tätigkeit im Bereich Fernsehen kann sie sich vorstellen.