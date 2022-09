Premiere in Neulengbach: Laufen für die Feuerwehr

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Rund um die Burg – also vom Zentrum vorbei am Rathaus in den Schlosspark, weiter bis zur Volksschule und schließlich über die Wiener Straße zurück zum Start – führt der erste NÖ Feuerwehrlauf, den die Feuerwehr Neulengbach-Stadt heuer am Nationalfeiertag organisiert.

Martin Hackl, selbst Feuerwehrmann und passionierter Läufer, hatte schon länger die Idee dazu. „Ich habe 2020 gemeinsam mit Bekannten online beim Wings for Life-Run mitgemacht. Viele andere haben wir dabei in Neulengbach getroffen, die aus dem selben Grund gelaufen sind. Das war eine schöne Gemeinschaft“, erinnert er sich. Daraus sei die Idee des Feuerwehrlaufes geboren, der nun anstatt des Stadtlaufes auf neuer Strecke in Kooperation mit der Stadtgemeinde stattfindet. „Wir wollen damit auch das Stadtzentrum beleben. Im Zentrum wird auf der unteren Marktstraße gelaufen. Oben können Zuseher die Läufer gut anfeuern“, freut sich Hackl auf die Premiere.

Vom Bambini bis zum Profi-Sportler

Mitmachen könne – zugunsten der Feuerwehr – jeder, sowohl Kameraden aus ganz NÖ, als auch all jene, die gerne laufen. Neben den Kinder- und Jugend-Bewerben (siehe Infobox) gibt es den kleinen Stadtlauf, bei dem fünf Runden zu je einem Kilometer zurückgelegt werden, und den großen Stadtlauf, bei dem innerhalb einer Stunde so viele Runden wie möglich gelaufen werden. „Bei Rundengleichzeit zählt die Zeit der letzten Runde“, informiert Hackl. Außerdem gibt es den Staffellauf, hier legen drei Personen je eine Runde zurück. Für die Kleinsten geht es um 10 Uhr los. Im Anschluss daran folgen gestaffelt die weiteren Altersklassen.

Das Startgeld kommt der Feuerwehr zugute. Kinder und Jugendliche aus Neulengbach können gratis beim Lauf mitmachen, die Kosten dafür übernimmt die Stadtgemeinde. Geplant ist laut Bürgermeister Jürgen Rummel auch, dass die Gemeinde – wie bei den Stadtläufen zuvor – die Kosten für die Zeitnehmung übernimmt.

Jeder Starter bekommt ein Goodie Bag inklusive einem Funktions-T-Shirt. Auf die Schnellsten warten neue On-Schuhe.

Anmeldung und mehr Infos unter: www.ff-neulengbach.at/noe-fwlauf

