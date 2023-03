Husten, Schnupfen, Atemnot plagen viele Menschen

„Allergien steigen generell an, aber nicht nur bei uns in Österreich, sondern weltweit“, sagt der Arzt Volkmar Alexander Wirth. Er bemerke in seiner Ordination in Unterwolfsbach besonders die Allergien auf verschiedene Nahrungsmittel und auf Histamine. Die Ernährungsallergien nehmen wirklich deutlich zu.“ Allgemein könne man sagen, dass es für die Gesundheit hilfreicher ist, „mit ein bisserl Dreck zu leben als alles übermäßig steril zu halten“, sagte der Allgemeinmediziner in der Vorwoche bei einem Vortrag zum Thema „Das Immunsystem des Menschen.“

Auch Wolfgang Steflitsch, Wahlarzt für Lungenheilkunde, Ollersbach ortet einen Anstieg bei den Allergien: „Die Zahlen von Allergikerinnen und Allergikern nehmen in Österreich, aber auch europaweit, rasant zu.“ So würden zum Beispiel 13 von 100 Kinder im 1. Lebensjahr an einer atopischen Dermatitis erkranken.

Zuständig für die Beratung, Diagnostik und Behandlung von Allergien sind Hausärztinnen Hausärzte sowie Fachärzte für Lungenheilkunde, HNO oder Dermatologie. Allergische Erkrankungen, zu denen allergische Rhinitis, allergische Rhinokonjunktivitis, Asthma bronchiale, atopische Dermatitis und Lebensmittelallergien zählen, bergen laut Wolfgang Steflitsch das Risiko einer akuten Verschlechterung der klinischen Beschwerden und einer Ausweitung der Symptomatik auf andere Körperareale und Organe in sich: „Durch die chronische allergische Entzündung auf der Grundlage einer fehlerhaften und überschießenden Reaktion des eigenen Immunsystems entwickeln sich nach zehn bis 20 Jahren Umbauprozesse in den betroffenen Organsystemen, welche deren Funktionen nachhaltig beeinträchtigen.“

Der Lungenfacharzt verweist auf die österreichische LEAD-Studie, eine Melderegister-basierte epidemiologische Studie zur Erforschung von Lungengesundheit sowie Entstehung und Verlauf von chronischen Lungenkrankheiten. Untersucht wird eine Bevölkerungsstichprobe von sechs bis 80 Jahren aus Wien und aus Niederösterreich. Geplant ist eine Studie über zwölf Jahre, von 2012 bis Ende 2024. „In der LEAD-Studie zeigte sich, dass mit steigender Tendenz mittlerweile 37 Prozent der Bevölkerung auf Allergene überempfindlich reagieren. Dabei sind im Durchschnitt Allergikerinnen und Allergiker von drei Allergenen betroffen, am häufigsten von Frühblühern, Gräsern und Hausstaubmilbe“, so der Mediziner.

Pflanzen unter Stress – etwa durch Dürreperiode, steigende Temperaturen, CO2- und Ozon-Belastung, Bodenversalzung, Wassermangel – produzieren viele aggressive Pollen. Hochallergene Pflanzen finden auch in unseren Breiten eine neue Heimat, so zum Beispiel B. Ambrosia oder Götterbaum. Zusätzlich komme es immer öfter zu „Gewitter-Asthma“, weil starke Fallwinde feine Pollenpartikel aufwirbeln, die tief in die Lunge kommen können, weiß Wolfgang Steflitsch. Neben den bekannten allergischen Symptomen, wie gerötete Augenbindehaut, tränende und juckende Augen, blockierte Nase, Niesen, Reizhusten, Atemnot oder Druckgefühl auf den Brustkorb, leiden die betroffenen Menschen auch an Erschöpfungszuständen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Steflitsch: „Wegen dieser Vielfalt an Beschwerden ist vielen Betroffenen nicht bekannt, dass die Ursache eine Allergie ist. Die daraus resultierende Verzögerung der antiallergischen Behandlung bedeutet nicht nur eine deutlich spürbare Verschlechterung der Lebensqualität in der aktuellen Situation der Allergen-Attacke, sondern als typisches Beispiel oft eine Ausweitung des Krankheitsbildes von einer allergischen Rhinokonjunktivitis hin zu einem Asthma bronchiale, einer chronischen Entzündung der Bronchien mit wiederkehrenden mitunter schweren Atemnot-Attacken, die nicht nur körperlich, sondern durch Angst und Panik auch emotional sehr belastend sein können.“

Zu den konventionellen Behandlungsmöglichkeiten von allergischen Erkrankungen zählen Allergenkarenz, also Vermeidung oder Minimierung eines Allergenkontaktes, Luftreiniger, Pollenschutzgitter, Pollenfilter, viel Trinken, Verzicht auf Zigaretten und Lokaltherapie wie antiallergische Augentropfen, Nasensprays, Cremes und Lotions. Auch die Optimierung des Mikrobioms im Darm und auf der Haut nennt Wolfgang Steflitsch, denn: „Das Mikrobiom interagiert mit unserem Immunsystem.“ Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind Immunmodulation mit Desensibilisierung oder spezielle Therapien mit Biologika.

So wie Allgemeinmediziner Volkmar Alexander Wirth bringt auch Lungenfacharzt Wolfgang Steflitsch das Thema Hygiene zur Sprache: „Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, leiden seltener an Allergien als Stadtkinder. Ein Übermaß an Hygiene bereitet unser Immunsystem nicht so gut auf den physiologischen Umgang mit Allergenen vor.“

