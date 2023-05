Laabental: Gleich zwei Kassenärzte hören auf

Die Gerüchteküche um die ärztliche Versorgung im Laabental brodelt: Gleich zwei Allgemeinmediziner sollen als Kassenärzte aufhören. Jetzt bestätigen sowohl Günther Malli, Gemeindearzt in Altlengbach als auch Martin Ruzicka, Allgemeinmediziner in Brand-Laaben gegenüber der NÖN, dass sie als Kassenärzte nicht mehr weitermachen.

30 Jahre lang hat Günther Malli seine Kassenarzt-Praxis in Altlengbach geführt, Ende Juni ist Schluss damit. „Mein Mann ist über 65 Jahre alt, er hat drei Jahrzehnte lang seine Ordination in der Gemeinde geführt. Das waren arbeitsreiche Jahre. Er hat sich umfangreich engagiert und war mit Leib und Seele als Allgemeinmediziner für die Bevölkerung tätig“, sagt seine Frau, Sonja Malli, die ebenfalls in der Ordination ihres Mannes tätig ist.

Natürlich würden Malli und sein Team wehmütig und sentimental sein, wenn es um die nahende Schließung der Kassenarzt-Praxis geht. „Viele unserer Patienten sind sehr traurig und weinen“, so Malli. Sie betont aber auch, dass die Ordination bis zum letzten Tag geöffnet sein wird, Schließtage wird es keine geben.

60 bis 80 Stunden Wochen samt Hausbesuchen seien für Malli an der Tagesordnung gestanden. „Jetzt ist es an der Zeit kürzer zu treten. Auch die Familie hat die Entscheidung begrüßt. Besonders freut sich unser Enkerl Matthias, dass er jetzt mehr Zeit mit seinem Opa hat“, erzählt Malli.

Ganz verzichten müssen die Patienten aber nicht auf Malli. Er will nämlich als Wahlarzt in seiner bisherigen Ordination weitermachen. Nach der Schließung soll das Verrechnungssystem sowie die Terminvergaben umgestellt werden. „Die Infrastruktur ist ja da. Vermutlich müssen wir dafür ein bis zwei Wochen Pause machen“, so Malli.

Auch Ruzicka hört auf

Aber nicht nur in Altlenbach, auch in Brand-Laaben wird es mit Ende September einen Kassenarzt weniger geben. „Ich höre aus privaten Gründen auf“, teilt Martin Ruzicka auf NÖN-Anfrage mit. 17 Jahre lang war er als Allgemeinmediziner in der Gemeinde tätig. Er hofft, dass bald ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden kann. Wie seine berufliche Zukunft aussehen wird, wollte Ruzicka noch nicht preisgeben: „Es ist alles offen.“

Seitens der Ärztekammer bestätigt Pressesprecherin Birgit Jung, dass beide Stellen ausgeschrieben sind und es für beide Bewerbungen gibt. „Für die Stelle in Brand-Laaben ist das Hearing bereits am 6. Juni“, informiert Jung.

