Neulengbacher Ärztin wird im Oktober starten

Für die freie Kassenarztstelle für Allgemeinmedizin in Neulengbach hat sich Kerstin Kretschmann beworben. Sie ist die einzige Bewerberin. Das Hearing bei der Gesundheitskassa findet am 13. September statt. Am 3. Oktober will die Ärztin die Arbeit in der Praxis für Allgemeinmedizin von Herbert Fohringer in der Kohlreithstraße aufnehmen.

Die gebürtige Steirerin war zuletzt in Stockerau beruflich tätig. Sie ist ausgebildete Notärztin und hat Diplome in Ernährungsmedizin und in orthomolekularer Medizin.

Kerstin Kretschmann wohnt in Würmla, lebt in einer Lebensgemeinschaft und ist Mutter einer Tochter. Auf ihre neue Tätigkeit in Neulengbach freut sie sich sehr. „Neulengbach ist eine wunderschöne Stadt, und ich freue mich unglaublich auf meine neue Aufgabe.“

Die Ordination Kretschmann wird voraussichtlich Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr und Dienstag von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein. Am Donnerstag wird geschlossen sein.

In der Ordination werden derzeit einige Adaptierungsarbeiten durchgeführt. Die Räumlichkeiten müssen barrierefrei werden. Unterstützung für diese Maßnahmen gibt es von der Stadtgemeinde Neulengbach.

Auch die Familie Fohringer helfe ihr bei der Vorbereitung auf den Start, freut sich Kerstin Kretschmann: „Ich wurde sehr gut aufgenommen.“

