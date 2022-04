Allgemeinmedizin Sorge um die ärztliche Versorgung in der Region Wienerwald

Die Nachbesetzung von Kassenstellen ist oft schwierig. Foto: shutterstock/Nata-Lia

I n der Region gehen in absehbarer Zeit drei Ärzte in Pension. In Neulengbach ist die Suche nach einem Nachfolger schwierig.

Werbung Der Neulengbacher Arzt Herbert Fohringer geht Mitte des Jahres in Pension. Er sucht seit geraumer Zeit eine Nachfolge für seine Ordination für Allgemeinmedizin. Erfolglos. In Maria Anzbach ist die Planstelle für Allgemeinmedizin wegen Pensionierung seit Jänner frei. Eine neue Ärztin kommt, aber erst mit 1. Juli, weil die Ordinationsräume noch nicht fertig sind. Auch in Altlengbach und Asperhofen werden wegen Pensionierung in absehbarer Zeit zwei Arztstellen frei werden. Doch es wird immer schwieriger, praktische Ärzte für Kassenstellen zu finden. Bürgermeister Rummel: Termin mit ÖGK-Chef Wurzer Besorgte Bürger haben sich bereits an die NÖN gewandt: Sie befürchten, dass sich die ärztliche Versorgung bald massiv verschlechtert, wenn immer weniger Ärztinnen und Ärzte für immer mehr Kranke da sein müssen. „Das ist eine ganz schwierige Thematik", stellt der Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel fest. Er hat bereits zwei Gespräche mit Landesrat Martin Eichtinger geführt, ein Termin mit Bernhard Wurzer, dem Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskassa ist diese Woche anberaumt. „Wir sind seitens der Gemeinde sehr bemüht, dass wir eine Nachbesetzung zusammenbekommen und haben auch schon Ideen vorgelegt", betont Rummel. In Neulengbach gibt es nach wie vor drei Planstellen, obwohl die Zahl der Einwohner in den vergangenen Jahren ständig gestiegen ist. Rummel würde sich eine vierte Planstelle wünschen. Doch zunächst ist es wichtig, zumindest die dritte Stelle besetzen zu können. Altlengbachs Ortschef: „Wo ein Wille ist, ist ein Weg" In Altlengbach weiß man, wie schwierig die Nachbesetzung einer Arztstelle sein kann: Ein Jahr dauerte es, drei Ausschreibungen gab es, bis im Jahr 2017 eine Ärztin für die zweite offene Planstelle gefunden werden konnte. Michael Göschelbauer, Altlengbacher Bürgermeister und Obmann der Wienerwald Initiativ Region ist dennoch optimitisch, dass die frei werdenden Stellen nachbesetzt werden können: „Wo ein Wille ist, ist ein Weg." Die ärztliche Versorgung sei den Gemeinden wichtig, und man werde Ärzte bei der Ansiedlung unterstützen, denn: „Es ist schwieriger geworden, eine Praxis wirtschaftlich zu führen. Die Ärzte brauchen ein gutes Arbeitsumfeld, damit sie von den Kosten nicht erschlagen werden." Die Frage, ob es gemeindeübergreifend Überlegungen für eine Gemeinschaftspraxis gibt, verneint der Ortschef. Unterstützenswert sei so ein Projekt sehr wohl, aber die Initiative müssten die Ärzte setzen, so Göschelbauer: „Sie wissen, wie der Hase läuft." Bewerbungen bis 13. Mai möglich Seitens der Österreichischen Gesundheitskasse hofft man in Neulengbach auf einen nahtlosen Übergang: „Die Stelle von Herrn Dr. Fohringer ist bereits in Ausschreibung. Interessierte Ärztinnen und Ärzte können bis 13. Mai ihre Bewerbung abgeben", hält Pressesprecherin Viktoria Frieser fest. Kündigungen in Asperhofen und Altlengbach seien der Gesundheitskasse nicht bekannt.

