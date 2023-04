Standing Ovations für das Lichtzeit.Ensemble

Nach „Romy Schneider“ begeisterte das Lichtzeit.Ensemle am 22. April das zahlreich erschienene Publikum in der Eichgrabener Galerie mit dem Stück „Alma Mahler-Werfel. Die Lust zu brennen“. Die großartigen Schauspieler des Lichzeit.Ensembles brillierten mit der aufwühlenden, berührenden und gleichzeitig provokanten Lebensgeschichte der Alma Mahler. Die Eichgrabenerin Gina Christof zeigte in der Rolle der Alma ihr vielfältiges Können. Regie führte Paula Kühn, die die Geschichte dieser imponierenden wie polarisierenden und widersprüchlichen Persönlichkeit perfekt auf die Bühne zauberte. Alma Mahler – eine Frau, die ihr Leben der Kunst widmete, ihr eigenes künstlerisches Schaffen jedoch allzu früh aufgab. Eine, die offen antisemitisch war, dabei jedoch zweimal mit jüdisch-stämmigen Männern verheiratet – Gustav Mahler und Franz Werfel. Die persönlichen Schicksale waren ebenso prägend, wie die geschichtlichen Großereignisse. Das von den Schauspielerinnen Gina Christof und Paula Kühn gegründete Lichtzeit.Ensemble hat es sich zum Ziel gesetzt, gerade in diesen schwierigen Zeiten, Theater in allen Formen zu fördern und zu praktizieren. „Das besondere an unserem Ensemble ist, dass wir darstellenden Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten eine Plattform bieten wollen. Außerdem spielen wir nur selbst geschriebene Stücke“, so Gina Christof. Längerfristig soll ein Repertoire an solch selbst verfassten Stücken und Stückentwicklungen aufgebaut werden – von jeweils unterschiedlichen Autoren und Autorinnen. Der thematischer Schwerpunkt liegt dabei auf Gleichberechtigung, und zwar zunächst der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das Ensemble ist in einer Zeit entstanden, in der vieles, das zuvor im Schatten gelegen ist, ans Licht kam. Das Motto lautete: „Wir wollen zurück ans Licht, ans Bühnenlicht.“ Der Hausherr der Galerie, Stephan Bruckmeier freute sich über einen voll besetzten Saal und zeigte sich ebenso begeistert, wie das Publikum, dass sich für den grandiosen Theaterabend mit Standing Ovations bedankte.

