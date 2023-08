Unter-Oberndorferin ist stolz auf erste CD

Angela Werner lebt in Wien und seit einigen Jahren auch Unter-Oberndorf. Nebenberuflich ist sie als Musikerin tätig. Gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte Selucky bildet sie das Duo Saitenklang Harfe & Hackbrett. „Wir sind gerne gefragte Musikerinnen in ganz Niederösterreich“, freut sich Angela Werner. Das Duo begleitet seit vielen Jahren diverse Veranstaltungen musikalisch: Eröffnungen, Geburtstags-, Advent- und Weihnachtsfeiern, Trauungen und Firmenveranstaltungen genauso wie akademische Feiern. Aber auch Verabschiedungen und Begräbnisfeierlichkeiten begleitet das Duo Saitenklang Harfe & Hackbrett mit der passenden Musik. „Unsere Musikstücke sind großteils der alpenländischen Volksmusik zuzuordnen und kommen aus dem alpenländischen Raum von Bayern über Salzburg, Tirol und Südtirol. Wir zählen besinnliche Weisen, g’miatliche Landler, schwungvolle Walzer, flotte Boarische, zünftige Polkas, aber auch Musik aus Irland, sowie musikalische Ausflüge zu bekannten Filmmusiktiteln, in die Klassik und Weltmusik zu unserem stets wachsenden Repertoire“, berichtet Angela Werner.

Immer wieder habe es Anfragen gegeben, ob es eine CD von Saitenklang gibt. Bisher lautete die Antwort: „Uns gibt's nur live". Das ist jetzt vorbei, denn das Duo hat eine CD aufgenommen, die in Kürze in Produktion geht. Waltraud Neugebauer, musikalische Leiterin der „Wienerberger Saitenmusik“, hat Angela Werner und Charlotte Selucky bei einigen Stücken auf der CD mit der Zither unterstützt.

Die CD-Präsentation mit Live-Musikdarbietungen findet am 17. Oktober im Spiegelsaal im Wiener Volksliedwerk in der Gallitzinstraße 1 im 16. Wiener Gemeindebezirk statt.