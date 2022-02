Besonderer Nachwuchs in Asperhofen

Die Geburt von Drillingskälbern ist schon ein besonderes Ereignis. Auf dem Hof von Landwirt Johann Roch erblickten bereits dreimal gleich drei Kälber das Licht der Welt. Vor Kurzem durfte sich der Wimmersdorfer über ein noch selteneres Ereignis freuen. Kuh Gerti gebar ohne Komplikationen vier Kälber.

Eine Premiere für Roch: „Vierlinge hat es bei uns noch nicht gegeben und das ist auch extrem selten. Die Geburt verlief ohne Probleme. Wir mussten keinen Tierarzt rufen“, erzählt der Landwirt, der mit einem vierfachen Nachwuchs nicht gerechnet hatte. „Der Bauch war nicht so groß“, sagt Roch. Und was dazu kommt: Alle Kälber waren weiblich. „Auch das ist extrem selten“, so der Landwirt, der sich jetzt freut, solche Tiere für die Nachzucht zu haben.

Was die Freude trübt: Eines der kleinen Kälbchen überlebte die erste Nacht leider nicht. Die anderen drei „Babys“ sind aber wohlauf und springen bereits munter über den Hof. Greta, Gerda und Gigi heißen die Kälber. Auch Kuh Gerti hat sich bereits von der Geburt erholt: „Ihr geht es sehr gut. Sie gibt schon wieder 40 Liter Milch“, freut sich Roch, dass es allen seinen Tieren am Hof gut geht.

