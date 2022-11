Josef Mayer starb kurz vor dem 99. Geburtstag: Trauer in Neulengbach

Am Nationalfeiertag ist der frühere Bürgermeister und Hauptschuldirektor Josef Mayer verstorben. Am Dienstag, 8. November, wird er zu Grabe getragen.

Mayer war Ehrenbürger der Stadtgemeinde Neulengbach und Träger des Goldenen Ehrenzeichens für die Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Auch mit dem Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyt in Silber und zahlreichen weiteren Ehrungen und Auszeichnungen wurde der Neulengbacher bedacht.

Josef Mayer kam 1949 als Lehrer in die Hauptschule Neulengbach. Er hatte eine Planstelle für Deutsch, Geschichte und Geografie. Von 1976 bis zur Pensionierung 1986 war er Direktor.

In die Gemeindepolitik ging Johann Mayer im Jahr 1960. Er war geschäftsführender Gemeinderat und dann Vizebürgermeister. Vor 55 Jahren wurde er Bürgermeister der Gemeinde Neulengbach. Diese Funktion übte er bis 1982 aus. Höhepunkte seiner politischen Laufbahn waren der Bau des Erholungszentrums und des Schulzentrums und die Kultursommer-Initiative.

Josef Mayer interessierte sich sehr für die Vergangenheit. „Er war ein lebendiges Geschichtsbuch. Er hat alles sofort gewusst, das war ein Phänomen“, stellt Bürgermeister Jürgen Rummel fest.

Ein Thema, das den Altbürgermeister nicht losgelassen hat, war der Zweite Weltkrieg. Als Angehöriger der Nachrichtentruppe der 101. Jägerdivision war er im Kuban-Gebiet im Einsatz, wo er in den gefürchteten Granatenhagel der Stalinorgel geriet. Im Jahr 2005 – 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – brachte Josef Mayer sein Buch mit Berichten von Zeitzeugen heraus: „Das Jahr 1945 in Neulengbach und Umgebung“.

Das Buch erschien 2014 in zweiter Auflage. „Mein Ziel ist es, das hohe Gut des Friedens zu unterstreichen und unseren Kindern und Kindeskindern das unselige Kriegsjahr 1945 vor Augen zu führen“, sagte er einmal in einem Gespräch mit der NÖN.

Josef Mayer war zwei Mal verheiratet. Er hatte drei Kindern, sechs Enkelkindern und fünf Urenkerl. Seine erste Frau starb 1990. Mit 76 Jahren heiratete er Elfriede Zöchling.

Bis ins hohe Alter war der frühere Bürgermeister am Gemeindegeschehen interessiert und besuchte gern Veranstaltungen in der Stadt. Mit 95 Jahren machte er noch zweimal täglich Kniebeugen und ging zweimal täglich spazieren. Aus gesundheitlichen Gründen lebte er mit Elfriede Zöchling in den vergangenen Jahren zurückgezogen in der Reichelgasse. Kurze Zeit war er im Heim.

Sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich und er wurde ins St. Pöltner Spital gebracht, wo eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Josef Mayer ist in der Nacht von 25. auf 26. Oktober verstorben. „Er ist friedlich entschlafen“, sagt Witwe Elfriede Zöchling. Sie ist dankbar für die schöne gemeinsame Zeit: „Wir haben 23 schöne Jahre in Harmonie gehabt. Es gab kein böses Wort.“

