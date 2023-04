Auf in die Gartensaison

Im Jahr 2017 beschloss die Gemeinde Eichgraben das Grundstück, wo einst die Gärtnerei Rihacek war, samt der Glashäuser zu kaufen. Nach Begehungen mit Bausachverständigen, Glashausspezialisten einer Landesarchitektin und Planern von Natur im Garten wurde nach einem Ideenwettbewerb das Projekt “Alte Gärtnerei” ins Leben gerufen und 2019 eröffnet. Ebenso 2019 gründeten Andrea Buhl-Aigner und ihre Mitstreiter den Verein „Alte Gärtnerei Eichgraben“. Man freut sich in Eichgraben über diesen tollen Treffpunkt: ein Ort für SelbermacherInnen, ein Veranstaltungsort und ein neuer Marktplatz für den Wochenmarkt, den sich Viele schon lange gewünscht haben. Der Verein „Alte Gärtnerei Eichgraben“ ist einer von vielen Veranstaltern, der dem Platz Leben einhaucht. Da es nun allerorts auf in die neue Gartensaison geht, lädt der Verein „Alte Gärtnerei“ demnächst zu interessanten Workshops und Veranstaltungen. „Manche wissen es schon: in der Alten Gärtnerei machen wir gerne Apfelsaft, Bier, Essig und Kimchi. Was ihr über uns vielleicht noch nicht wusstet: der Thomas hat einen Sauerteig, der Marie-Luise heißt. Mit dem Franz und dem Joe hat er letzte Woche Speck und Pastrami geräuchert. Der Geri weiß alles über's Pilze züchten und ich mache Salzzitronen, Chilikraut und aus Küchenabfällen mach ich Bokashi“, erzählt die Obfrau Andrea Buhl-Aigner. Und weiter: „Wir alle lieben selbstgemachte, selbstgebraute und in Handarbeit veredelte Lebensmittel. Wir kosten gerne neue Kreationen und wir lernen gerne neue, spannende Techniken und Verfahren, mit denen wir hochwertige Zutaten veredeln und haltbar machen können.“ Und es wird andauernd über Rezepte geredet, es werden Pflanzen getauscht, Tipps gegeben oder es wird gemeinsam gelacht, wenn jemand für den ersten Versuch Sojasoße zu brauen, gleich mal 10 Kilo Weizen einkauft. Da es rundherum noch viel mehr Menschen gibt, die das auch mögen, ladet der Verein am Donnerstag, 13. April um 18.30 Uhr zum 1. Vernetzungstreffen für SelbermacherInnen in die Alte Gärtnerei. „Ziel ist, mehr Leute zusammenzubringen, die gute Sachen machen und spannende Fähigkeiten haben, Austausch, Verkosten, voneinander lernen, Gleichgesinnte treffen. Und wir als Verein wollen rausfinden, was gute Themen für neue Workshops und Vorträge sein könnten“, sagt Buhl-Aigner. Weiters gibt es am 27. April um 18.30 Uhr einen Vortrag von „Natur im Garten“ zu Thema „Gärten klimafit machen“. Am 19. Mai ab 13 Uhr wird zum Arche Noah-Workshop "Permaveggies – mehrjährige Gemüsekulturen" geladen. Um Anmeldung wird dringend ersucht.

Nähere Infos findet man unter www.alte-gaertnerei.org.

