Mit dem Taxi war ein St. Pöltner (18) am Mittwochabend von einem Freund im Bezirk Horn zu seiner Freundin nach Altlengbach unterwegs. Rund 180 Euro sollte er für die Fahrt berappen. Bezahlt hat er diese aber nicht, stattdessen versuchte er, aus dem Fahrzeug zu flüchten und fing auch noch zu randalieren an. Dabei griff er dem Taxilenker sogar ins Steuer, sodass dieser von der Straße abkam und gegen eine Hausmauer krachte. Nachdem er es geschafft hatte, auszusteigen, verschanzte er sich in die Wohnung zu seiner Freundin. Als ihm die Polizei dort einen Besuch abstattete, zeigte er sich aber nicht. Erst am nächsten Tag konnte er von der Exekutive zu den Vorkommnissen befragt werden.

Auf den jungen St. Pöltner kommt jedenfalls eine Flut an Anzeigen zu, unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung Betrug und Sachbeschädigung. Außerdem hat er gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz verstoßen, da er sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hatte.