"Als langjähriger Bürger Altlengbachs und interessierter, aber unpolitischer Beobachter des Geschehens muss ich mich zum Thema Apotheke einfach zu Wort melden. Es ist mir unerklärlich, warum unserer Apothekerin immer noch Hass und Hetze entgegenschlagen, und das nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern jüngst sogar in einer handgeschriebenen Mitteilung an der Türe mit wüsten Beschimpfungen. So etwas sollte in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz haben. Maria Nagler und ihr Team leisten eine hervorragende Arbeit und das 44 Stunden in der Woche, dazu kommen noch Nacht-, Sonn- und Feiertags-Dienste in Abwechslung mit den Nachbarorten Eichgraben und Neulengbach. Sie hat die verwaiste Post-Stelle übernommen, engagiert sich bei Gesundheitstagen und sogar als Patin für ein neues Rettungs-Auto. Und sie hat als Unternehmerin viel Geld in ihre Apotheke investiert und 5 neue Arbeitsplätze im Ort geschaffen. Dafür – und da sehe ich mich mit vielen Bürgern Altlengbachs einer Meinung – muss man ihr höchsten Respekt zollen und sie nicht mit Hass-Tiraden konfrontieren!" Walter Denk, Altlengbach

"Viele praktische Ärzte haben bei Hausbesuchen zu gebrechlichen Patienten die Medikamente als Kundendienst im Auto. Dabei kassiert der Arzt – wenn keine Befreiung vorliegt – den Selbstbehalt sofort. Dieses Medikament wird dann mittels Rezept von der Ordinationshilfe später in der öffentlichen Apotheke besorgt und der Arztkoffer wieder ergänzt. Tatsächlich bedeutet die Schließung einer Hausapotheke einen Einnahmenverlust für den Arzt und alle anderen Argumente dagegen sind nur vordergründig." Gerhard Pascher, Altlengbach