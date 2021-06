Unter dem Motto „Zurück ins Leben“ will ATV-Star Heinz Novak Schlagerstunden in den Gemeinden anbieten. „Die Sehnsucht der Menschen nach Normalität ist groß, genauso wie die Sehnsucht nach Schlagern aus früheren Zeiten,“ sagt der Altlengbacher, der aus der Serie des privaten TV-Senders ATV „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt ist.

Termin mit Bürgermeister bereits fixiert

„Gerade die ältere Bevölkerung verbindet Schlager und Evergreens noch immer mit Erinnerungen an die Jugend und die erste Liebe. Die Erinnerung kann uns auch Corona nicht nehmen“, lächelt Novak, der jetzt in den Gemeinden der Region Schlagerabende organisieren will. „Ich habe schon einen Termin mit Neulengbachs Bürgermeister Franz Wohlmuth, aber ich biete diese Schlagerstunden auch anderen Bürgermeistern an“, erklärt er im NÖN-Gespräch.

Der Altlengbacher trauert aber nach wie vor um seinen Freund und ATV-Star Karl Berger aus Sieghartskirchen, der während des Corona-Lockdowns verstarb - die NÖN berichtete:

Sieghartskirchen ATV-Star Karl Berger (61) ist tot

„Ich habe Karl Berger zur ATV-Serie ,Das Geschäft mit der Liebe‘ gebracht. Er war eine absolute Topbesetzung und hatte viele Fans“, sagt Novak. Er selbst hat die Corona-Krise zum Teil an ATV-Drehorten in Thailand gut überstanden.

Die Serie ist beim TV-Publikum noch immer beliebt. „Leider mussten wir nun die Dreharbeiten aufgrund der politischen Unruhen in Weißrussland absagen. Doch demnächst gehen die Dreharbeiten in Thailand weiter“, freut sich Novak. Ob er nun endlich seine große Liebe gefunden habe? „Dazu muss man sich die ATV-Serie ansehen“, lächelt der 70-Jährige.

Zuletzt waren in einer Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ auch seine Schlagerevents in der „Kostbar“ in Innermanzing zu sehen. Die Schlagerabende in den Gemeinden haben aber nichts mit seinen Dreharbeiten zu tun, sondern sind eine Privatinitiative für Schlagerfans. „Nach diesem Lockdown kehrt schön langsam wieder Normalität zurück. Jetzt brauchen wir Erholung für die Seele, da wären Schlagerstunden aus früheren Zeiten gerade das richtige Rezept“, ist Novak überzeugt.