„Wir freuen uns über die Auszeichnung, wir haben immer schon viel Wert auf die Ausbildung gelegt“, freut sich Heiss & Süß-Geschäftsführer Christian Heiss über die Ausbildertrophy 2018. Diese Auszeichnung der Wirtschaftskammer wird jährlich an Unternehmen vergeben, die Besonderes in der Lehrlingsausbildung leisten. „In Niederösterreichs Ausbilderbetrieben wird Freude am Beruf ebenso weitergegeben wie höchste Qualifikation vermittelt“, sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl bei der Verleihung. Insgesamt 21 Unternehmen konnten sich über die Ausbildertrophy freuen.

Derzeit 15 Lehrlinge im Betrieb beschäftigt

Bei Heiss & Süß wurde bereits bei der Eröffnung der Konditorei 1997 der erste Lehrling aufgenommen. Derzeit sind 15 Konditor-Lehrlinge im Betrieb beschäftigt. Vier bis fünf Lehrlinge pro Lehrjahr können ihre Ausbildung beginnen. Damit ist laut Christian Heiss das Unternehmen der größte Konditorausbildner Österreichs.

„Bei uns arbeiten die Lehrlinge immer am Produkt, so können sie ihr Handwerk am besten lernen. Wir lassen sie auch überall ran“, verrät Geschäftsführer Christian Heiss. Das habe für alle einen Nutzen: „Die Lehrlinge lernen mehr und die Arbeitgeber können die Fachkräfte dann auch besser einsetzen.“ Die besten, die ihre Ausbildung bei Heiss & Süß abgeschlossen haben, haben dann auch die Möglichkeit im Unternehmen zu bleiben, wenn sie das wollen. Durch das ständige Wachstum des Betriebs sei auch die Nachfrage nach den ausgebildeten Fachkräften da. „Das ist ein gutes Zeichen für einen Arbeitgeber, wenn die Leute da bleiben wollen“, weiß Heiss.