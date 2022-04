Altlengbach Bundeskanzler zu Gast im Lengbachhof

Foto: Glaser

E in ÖAAB-Seminar wurde am Montag im Lengbachhof in Altlengbach abgehalten. Am Abend gab es zum Ausklang ein 5-Gang-Menü und ein Kamingespräch.