Bus krachte in Trafostation

Schwerwiegende Folgen hatte ein Ausweichmanöver am Montagnachmittag auf der B 19 in Leitsberg: Nachdem eine Lenkerin aus der Region einem vor ihr abbiegenden Fahrzeug ausweichen wollte, wich auch der entgegenkommende Lenker eines Kleinbusses aus. Doch dieser dürfte ersten Erhebungen zufolge das Fahrzeug verrissen und krachte in eine Trafostation.

Dabei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt. Rasch rückten die Einsatzkräfte aus, um zu helfen. Mit vereinten Kräften der Kameraden der Feuerwehr Neustift-Innermanzing und Altlengbach sowie den Rettungskräften wurde der Unfalllenker aus der Region mit dem Hydraulischen Rettungsgerät befreit und mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Die Bergung des Fahrzeuges übernahm das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Altlengbach.

