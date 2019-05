„Neben Hausbau und meiner Arbeit habe ich sehr fleißig trainiert, mehr geht wirklich nicht“, berichtet Dieter Rudolf. Der 30-Jährige geht auch heuer wieder beim legendären Erzberg-Rodeo am Wochenende an den Start. Im Vorjahr durfte der im Zweiradsport höchst erfolgreiche Altlengbacher über den 11. Platz jubeln. Unter den 1.800 Teilnehmern aus 44 Nationen, die bei diesem härtesten Rennen der Welt an den Start gehen, kommen lediglich 20 bis 30 ins Ziel. Dieter Rudolf war zudem auch der beste Österreicher.

„Zwei Tage vor dem Rennen ist die Geschwindigkeit mit vollem Risiko das Hauptthema“

Der Altlengbacher nimmt sich auch heuer wieder einiges vor: „Zwei Tage vor dem Rennen ist die Geschwindigkeit mit vollem Risiko das Hauptthema“, berichtet Rudolf. Die Serpentinen auf den Erzberg hinauf seien im Höchsttempo zu bewältigen. Im besten Falle darf man dann beim Hauptrennen, in Reihe eins oder zwei an den Start gehen. „Das ist enorm wichtig, um das Ziel erreichen zu können, denn 50 Teilnehmer starten pro Reihe zur gleichen Zeit“, gibt Dieter Rudolf zu bedenken.

Können und Geschicklichkeit sind dann absolut entscheidend: Es gilt, die extremen Steilstrecken durch teilweise beinahe unfahrbare Geröllhalden, über Riesensteine und Felsen, über Schlammstrecken und sämtliche erdenkbare Hindernisse innerhalb von vier Stunden zu bewältigen. „Mit jedem Checkpoint wird es noch schwieriger“, weiß der erfolgreiche Sportler, der nach wie vor für alle Kosten, wie Startgeld, Transport, Unterkunft, Service und Reparatur alleine aufkommen muss.

„Mittlerweile bin ich sieben Mal am Erzberg an den Start gegangen, davon drei Mal ins Ziel gekommen. „Jeder dieser 20 bis 30, die das Ziel erreichen, ist ein Profi“, berichtet Rudolf. Er selbst ist eine rühmliche Ausnahme mit seinem Sport neben einem Fulltimejob als CNC-Dreher in Eichgraben. „Ich bin meinem Chef sehr, sehr dankbar, dass er mich unterstützt, mein Hobby so positiv sieht und auch toleriert“, schätzt er seinen Chef Herbert Wurmb sehr.

Erster Platz beim Rennen in Rumänien

Aber nicht nur in Österreich matcht sich der Altlengbacher mit allen Sportlergrößen aus der ganzen Welt. Im Vorjahr feierte er in Rumänien seinen Sieg bei der „Red Bull Romaniac“ in der Silberklasse. Zum ersten mal habe er an dieser Hard-Core-Rallye, die sich über fünf Tage erstreckt, teilgenommen. 200 Kilometer Strecke durch teils unwegsames Gelände quer durch ausgedehnte Wälder waren an jedem einzelnen Tag von frühmorgens bis spätabends zu bewältigen. 167 Teilnehmer aus der ganzen Welt gingen mit dem Altlengbacher an den Start.

„Ich bin bereits voll fokussiert auf dieses Rennwochenende. Ich hoffe, dass mein Motorrad hält, dass ich keinen Sturz baue, dass ich mich nicht verletze und dass ich es schaffe, über den Zeitraum von vier Stunden mindestens 110 Prozent zu geben“, blickt Dieter Rudolf auf das kommende Wochenende. Sein Vater, seine Freundin Sabrina, Bruder Stefan und Freunde werden vor Ort sein und ihn anfeuern.