„Es war ein wahnsinnig dummer Fehler“, sagt ein 24-Jähriger vor einer Richterin. Mit 1,92 Promille im Blut und unter Drogeneinfluss kam er in Altlengbach mit dem Auto von der Straße ab und raste in einen Wald. Weil ein Beifahrer, so die Staatsanwaltschaft, dabei schwer verletzt wurde, wird dem Wiener nun fahrlässige Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen vorgeworfen.

„Gin Tonic, G’spritzte und Prosecco habe ich getrunken und eine Linie Koks geschnupft“

Einen Freund besuchte der Wiener in Altlengbach, konsumierte dort am Abend vor dem Unfall Alkohol und Illegales. „Gin Tonic, G’spritzte und Prosecco habe ich getrunken und eine Linie Koks geschnupft“, erzählt der Angeklagte im Prozess am Landesgericht. Am nächsten Tag zeigte der Freund ihm stolz seinen Audi. Dem Vorschlag, eine Runde damit zu drehen, konnte der 24-Jährige - er besitzt übrigens keinen Führerschein - nicht widerstehen.

„Im Ort ist er noch sehr gut gefahren, auf der Landstraße dann schneller und ist in einer Kurve von der Straße abgekommen, die Böschung hinunter und an Bäumen vorbeigefahren. Alle Airbags sind aufgegangen“, schildert der Freund des Wieners den Unfallhergang. Knochenbrüche und Gehirnerschütterung erlitt dieser. Wochenlang saß der Unglückslenker dann im Rollstuhl.

Der Verteidiger des Angeklagten beantragt die Einholung eines medizinischen Gutachtens, um den Schweregrad der Verletzungen des Beifahrers abzuklären. Die Richterin vertagt.