„Ein Glückstreffer“: Cousine in Amerika wieder gefunden

„Meine Cousine habe ich das letzte Mal gesehen, als sie fünf Jahre alt war“, erzählt Brigitte Kraus. Sie selbst war damals gerade vier Jahre alt. Über die Packerl, die immer zu Weihnachten aus den fernen USA kamen, hätte sie sich immer sehr gefreut, erzählt die Altlengbacherin, „denn da war immer schönes Gewand von meinen Cousinen für mich drinnen, und auch Schokolade und andere Naschereien.“

Ab und zu flatterte ein Brief aus dem fernen Kontinent ins Haus der kleinen Laabentaler Familie. „Und später rief ich ganz selten bei meinem Onkel Hans an“, schildert Kraus. Und nur beiläufig stellte sie ihrem alten Onkel einmal die Frage nach dem Leben seiner beiden Töchter. Irgendwann einmal hob dann Onkel Hans das Telefon nicht mehr ab. Jetzt war ihr klar, dass die Verbindung zu den übrigen Verwandten weg war.

„Es war tatsächlich die richtige Telefonnummer“

Sie sei darüber sehr beunruhigt und auch traurig gewesen, denn sie habe ja vorgehabt, einmal in die USA zu reisen, um ihre Verwandten kennenzulernen, schildert die 60-Jährige. Sie begann, im Internet nach dem Namen ihrer Cousine zu stöbern. „Ich wurde nicht fündig, denn es erschien gleich eine ganz lange Liste an Personen mit dem Namen Marietta Martinez. Und zudem wusste ich ja nur den Stadtteil in Chicago, keine Straße und auch keine Hausnummer.“

Aufgeben war ihre Sache, nicht, also wurde die Auskunft angerufen und die Geschichte erzählt. „Man machte mir nicht wirklich Hoffnung“, sagt Kraus, aber sie musste unendliches Glück mit der Person an der Auskunftsstelle gehabt haben. „Denn schließlich wurde mir eine mögliche Telefonnummer genannt und es war tatsächlich die Nummer meiner Cousine.“

Josef und Brigitte Kraus mit ihren Kindern Daniel Barth und Tanja Rösler (v. r.) vor der Skyline von Chicago. Foto: Foto privat

Den Unabhängigkeitstag von Amerika am darauffolgenden 4. Juli feierte man schon gemeinsam. „Das Treffen war sehr emotional und ich habe viel an meinen längst verstorbenen Vater gedacht“, erinnert sich Brigitte Kraus. Amerika sei tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, schildert die Audorferin, „es gibt nichts, was es dort nicht gibt.“ Dort zu leben könnte sie sich nicht vorstellen. „Aber für einen Urlaub ist dieses Land faszinierend.“ Bei einem weiteren Besuch wurde das Weihnachtsfest zusammen verbracht.

Corona habe jetzt die weiteren Treffen verhindert, sagt Kraus, sie sei aber auch nicht ein Fan der sehr weiten Flüge. Und sie stellt fest: „Jetzt ist es ja schon viel einfacher, per Videotelefonie in Kontakt zu bleiben als früher.“

Wie kam es, dass alle Verwandten ihres Vaters in die USA ausgewandert sind? Brigitte Kraus weiß es: „Meine Großeltern wohnten als Heimatvertriebene aus dem Banat auf einem Bauernhof im Ort Franzensfeld, das heute Kacarevo heißt und in Serbien liegt. Großvater wurde im Krieg vermisst und meine Großmutter musste mit ihren vier kleinen Kindern fliehen, um nicht erschossen zu werden.“ Ihr Weg führte bis nach Linz, wo sie auf einem großen Gutshof mit Namen „Saxlhof“ unterkamen und dort im Dienst arbeiten konnten.

„Dort hat die Schwester meines Vaters ihren späteren Mann kennengelernt“, weiß Kraus. Die beiden sind in die USA ausgewandert, wo ihre Töchter Marietta und Ursula geboren wurden. „In Folge sind auch die zwei anderen Brüder meines Papas und auch meine Großmutter in die USA gezogen“, sagt Brigitte Kraus. Nur ihr Vater blieb in Österreich, er bekam schließlich Arbeit auf dem Bauernhof Höfer im Laabental und lernte dort auch seine spätere Gattin kennen.

„Mein Vater hat bereits im Jahr 1968 seine Familie in den USA besucht“, berichtet Brigitte Kraus, das habe damals für viel Gerede im Laabental gesorgt, weil es unüblich gewesen sei, so weit wegzufliegen und noch dazu alleine und gleich für ganze sechs Wochen. Kraus sagt: „Diese Reise hat meinen Vater geprägt. Er, der so in Armut aufgewachsen ist und auch so lebte, hatte eine komplett neue Welt kennengelernt. “

