Am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr brachen der oder die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Schmuck als Beute suchten sie das Weite. Am Freitag stiegen die Einbrecher durch die Balkontür in ein Haus nahe des Zentrums ein. Die Ermittlungen laufen.