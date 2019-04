Viele Altlengbacher konnten es kaum glauben: Die Engstelle ist weg.

Jahrzehntelang gehörte die schmale Durchfahrt beim Kindergarten schon zum Ortsbild, viele kleinere Unfälle mit Sachschäden passierten bei dem „Nadelöhr“. Vor dem Kindergarten gehörten kleine Staus zum gewohnten Bild, zum Glück passierte an dieser gefährlichen Stelle niemals Unfälle mit Kindern. Immer wieder war es Wunsch der Bevölkerung, diese Engstelle zu beseitigen. Seit der Vorwoche sind die Häuser beseitigt und die neue Straßenspur ist zumindest schon erkennbar. Ein Ende dieser gefährlichen Straßensituation ist also in Sicht.

Natürlich ist auch der Ortschef Michael Göschelbauer erfreut: „Die Abrissarbeiten erfolgten alle plangemäß. Gemeinsam mit den Ortsplanern arbeiten wir gerade an der optischen Neugestaltung. Fest steht, dass der Gehsteig deutlich breiter und damit sicherer werden wird. Die Straße wird auf zwei Spuren verbreitet. Wir geben uns große Mühe, dass dieser Bereich ein schöner und einladender Eintritt in unserer Ortszentrum wird.“