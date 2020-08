Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass sich Leopoldine und Johann Höllerer ins entfernte Indien aufmachten, um ein kleines Mädchen aus dem riesigen Waisenhaus „Preet Manir“ in der Nähe von Delhi heimzuholen. Unzählige Dokumente, Formalitäten und Behördenwege in Indien waren für die Adoption erforderlich, bis das Altlengbacher Ehepaar mit seinem Mädchen heimreisen konnte.

Eva ist mittlerweile 19 Jahre alt und arbeitet bei Eurospar in Neulengbach. „Zuerst war ich beim Brot und jetzt bin ich bei der Wursttheke für die Kunden da“, beschreibt Eva Höllerer ihren Arbeitsplatz, und sie ist überaus zufrieden, denn „die Kolleginnen sind sehr sympathisch und lustig.“

„Meine Mama hat über Facebook die Eva ausfindig gemacht.“ Sonali Märkle

In der Vorwoche ging es hoch her im Hause Höllerer in Linden, denn Sonali Märkle war zu Besuch. „Sonali war im gleichen Waisenhaus wie ich. Meine und ihre Adoptiveltern waren zur gleichen Zeit dort, um ein Baby heimzuholen“, schildert Eva Höllerer. Einige Jahre seien die Adoptivmamas in Kontakt geblieben, dann sei der Kontakt abgeflaut und die Adressen gerieten in Vergessenheit, erzählt die junge Altlengbacherin. „Und dann hat meine Mama über Facebook doch glatt die Eva ausfindig gemacht“, freut sich Sonali, die in Aalen in Baden-Württemberg lebt. „Das ist echt ein Glücksfall“, beschreibt Eva Höllerer die Tatsache, dass man sie fand, „denn von mir gibt es kein einziges Foto in diesen Medien.“

Die beiden ehemaligen Waisenmädchen verbrachten fünf Tage mit Ausflügen nach St. Pölten und nach Wien, mit Schwimmen und Fotos anschauen und „mit endlosem Plaudern“ bis in die Nacht hinein. „Im nächsten Sommer fahre ich nach Aalen“, freut sich Eva Höllerer schon auf den Besuch ihrer neuen Freundin.